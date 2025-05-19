Роман, который скрывали 20 лет: актер Сергей Кисель впервые рассказал об отношениях с известной певицей

Актер и певец Сергей Кисель впервые поделился историей личной жизни, которую почти два десятилетия держал в тайне. Артист признался: в начале своей карьеры он имел романтические отношения с известной певицей и композитором Мариной Маковий.

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По словам Киселя в интервью Алине Доротюк, их знакомство состоялось в 2005 году на сцене большого концерта, организованного Игорем Кондратюком для компании LG. После победы в "Караоке на Майдане" и участия в пятом сезоне телепроекта "Шанс", Сергей получил приглашение выступить на праздничном шоу, где хедлайнерами были легендарные Boney M. Именно там он и встретил Марину – участницу того же сезона "Шанса".

"Собственно, на этом концерте я познакомился с девушкой из "Шанса" Мариной Маковий. И через некоторое время мы начали встречаться. Это был далекий 2005 год, кажется. И мы начали встречаться, причем она из Николаева, я из Хмельницкого. Познакомились в Киеве, начали встречаться по телефонам", – рассказывает Кисель.

Настоящая любовь переросла в музыкальный тандем. Пара вместе работала над песнями, выступала на корпоративах и концертах, участвовала в большом туре, организованном Владимиром Бебешко, где посетила более 20 городов Украины. Их дуэт сопровождал такие звезды, как Виталий Козловский.

На протяжении пяти лет Марина и Сергей были не только творческими партнерами, но и жили вместе. Впрочем, их роман остался за кадром – из соображений приватности артисты никогда публично не афишировали свои отношения.

"Перестало быть работы, и мы сидели без работы, собственно, без денег. И тогда она начала искать. А давай, говорит, я запишу себе и тебе песню. А я говорю, подожди, а как, не дуэтом, ты меня бросаешь? И после этого началось... Мне кажется, я начал ревновать. Она продолжила писать. Однажды, в какой-то момент, она подходит и говорит: "Меня пригласили на Славянский базар в Витебске. Поедешь со мной?" Я говорю: "Нет. Почему я должен с тобой ехать?" В ответ: "Ну как, мы же с тобой пара, ты же можешь меня сопровождать". Я говорю, нет. Ну, и через месяц не стало этого союза вообще", – признался Кисель.

Сегодня пути обоих разошлись: Сергей Кисель продолжает активную творческую деятельность, а Марина Маковий живет за границей и организовывает концерты украинских артистов в Европе.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сергей Кисель ошеломил, как украинский актер-предатель Якимчук зарабатывает в Москве на украинцах. Они вместе снимались в фильме "БожеВильные".

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