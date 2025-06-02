'Не о чем поговорить?' Елена Тополя резко отреагировала на интервью Вадима Лисицы, который изменял с ней жене

Певица Елена Тополя остро отреагировала на недавнее интервью украинского продюсера Вадима Лисицы, в котором тот подробно рассказал об их многолетнем романе, начавшемся еще в 2000-х годах. Артистка заявила, что ее удивляет повторное нарушение этой темы в медиа, ведь со времени их разрыва прошло много лет, и она не считает уместным возвращаться к личным историям, которые уже давно остались в прошлом.

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По словам Тополи в интервью "Утро в большом городе", она не обижена словами Лисицы, однако считает его высказывания некорректными. Артистка также сообщила, что ее адвокат следит за развитием ситуации в медиапространстве, а разговор продюсера стал почти "предпоследней каплей".

"Меня это не обижает, меня это удивляет, что столько лет прошло, а обсасывается одно и то же, что уже просто загудело. Нет о чем другом поговорить? Новых достижений? О новых каких-то важных вещах? У меня есть много моментов, которые он, я считаю, очень некорректно сказал, унижая ребенка. Я не хочу поднимать эту тему. I'm sorry, у меня прекрасная жизнь, которая уже давно без Вадима Лисицы", – заявила артистка.

На вопрос журналистки, планирует ли ее муж, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, подавать в суд, чтобы остановить публичные заявления продюсера, Елена ответила: "Это была такая, возможно, предпоследняя капля. У меня есть мой адвокат, который следит за всем, что происходит в медиа".

Что сказал Вадим Лисица: романтическая история

Украинский продюсер Вадим Лисица недавно рассказывал в интервью Славе Демину об отношениях с певицей, с которой, по его словам, имел роман, когда еще был в браке с первой женой.

Он признался, что познакомился с Еленой Тополей, когда ей было 15 лет, а ему – 26. Сначала их отношения были чисто профессиональными – Лисица заметил талант девушки, они записали первые песни. Впоследствии, по его словам, между ними возникла эмоциональная связь. Через некоторое время они начали встречаться тайно, а продюсер открыто сообщил жене о романе на стороне и подал на развод.

"Это продолжалось довольно долго. У нас с женой были скандалы. Папа мне говорил, что это некрасивая история, но если ты любишь человека по-настоящему, а это была серьезная любовь, то ты не виноват, что это произошло, надо решать эту ситуацию, чтобы дети и жена меньше всего пострадали", – рассказал Лисица.

Он добавил, что первые три года отношений с артисткой были как "фейерверк", однако впоследствии все начало меняться. После семи лет вместе их роман закончился. По словам продюсера, последние три года были самыми сложными – им было трудно найти общий язык, и именно Елена инициировала разрыв.

Сейчас Елена Тополя уже 12 лет состоит в браке с музыкантом Тарасом Тополей. Вместе пара воспитывает троих детей. Артистка активно занимается творчеством и волонтерской деятельностью.

Вадим Лисица, в свою очередь, с 2017 года женат во второй раз – на Ирине Лисице, с которой воспитывает общую дочь. Он продолжает работать в музыкальной индустрии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Тополя, которую не узнавали из-за критической потери веса, призналась, сколько весит сейчас. Певица говорит, что похудела из-за стресса почти на 10 килограммов.

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