"Не могу смотреть на себя". Кристина Решетник стала жертвой парикмахерской ошибки и показала, что с ней сделали в салоне

Жена украинского ведущего Григория Решетника – блогер Кристина Решетник – рассказала, что ее визит в салон красоты обернулся неприятностью. Она хотела сменить имидж, слегка затемнив русые волосы, однако мастер окрасил ее пряди почти в черный оттенок.

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Результат парикмахерской ошибки Кристина Решетник показала на личной странице в Instagram. Блогер не стала скрывать, что не осталась в восторге от нового цвета волос, более того, сейчас не может смотреть на свое отражение в зеркале.

"Я в стрессе. Теперь я черная. А ведь я просто попросила немного затемнить волосы. Я впервые с таким цветом, да еще и прямо перед отпуском. Я не могу на себя смотреть", – эмоционально написала жена шоумена.

Такая незапланированная смена образа Кристины Решетник стала полной неожиданностью и для ее семьи. Как отметила блогер, ее новый темный оттенок волос понравился матери и няне, а вот дети были не очень приятно удивлены. Младший сын Решетников сначала даже подумал, что мама надела парик.

Отметим, что ранее у жены ведущего были гораздо более светлые волосы. Кристина Решетник отдавала предпочтение теплому золотистому оттенку волос, который неизменно носила на протяжении многих лет.

Судя по социальным сетям блогера, пока она точно не определилась: оставить новый цвет волос или все же вернуться к прежнему образу. Чтобы облегчить принятие решения, она опубликовала серию фотографий в обновленном имидже, в подписи к которой спросила: "Девочки, давайте вместе решим, оставляем или нет?". В ответ на это Кристина Решетник получила массу комплиментов:

"Очень круто".

"Непривычно видеть тебя с таким цветом, но очень красиво. Просто вау, какая красавица".

"Шикарно".

"Ты красива в любом цвете".

Как ранее писал OBOZ.UA, жертвой парикмахерской ошибки стала и ведущая Леся Никитюк. Телезвезду , которая на протяжении многих лет оставалась блондинкой, по неосторожности окрасили в значительно более темный оттенок.

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