'Не хочу обсуждать это': Лилия Подкопаева рассказала о личной потере во время войны, которая причинила ей боль

Украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева поделилась, что война изменила не только жизнь страны, но и ее личные отношения. Спортсменка рассказала о потере друзей, коллег и кумовьев из-за их позиции относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

"С российским пузырем порвала после полномасштабного вторжения. Не получила ни одного сообщения от коллег, друзей, кумовьев. И это было открытие. Неприятное, болезненное. И обсуждать эту тему я не хочу", – отметила Подкопаева в интервью Hromadske.

Особенно сложным для спортсменки стало прекращение общения с кумой – певицей Ани Лорак (Каролиной Куек), которая в феврале 2024 года подала документы на получение российского гражданства и до сих пор избегает каких-либо комментариев относительно нападения России на Украину. Ранее Подкопаева считала Лорак близкой подругой, также она была крестной мамой старшей дочери Каролины.

"Потеря близкого человека, подруги – это определенного рода трагедия. Но самой большой трагедией считаю то, как украинка Каролина Куек повела себя по отношению к Родине – к стране, где она родилась и росла. Сейчас она нашла для себя новую родину и новый круг общения. После полномасштабного вторжения России в Украину наше общение прекратилось, и мне очень обидно, что она сделала именно такой выбор", – объясняла Подкопаева в интервью OBOZ.UA.

Спортсменка также поделилась, что ее дети обычно избегают обсуждений крестных родителей, которые выбрали "русский мир". "Каролина не спрашивает меня, потому что понимает – это болезненная тема, она как-то деликатно это обходит. Хочу сказать, что и у Вадима (старший 18-летний сын. – Ред.) крестный живет в Москве, очень давно не выходит на связь, еще до полномасштабного вторжения. Возможно, дети между собой что-то обсуждали, но меня они не спрашивают", – добавила она.

Ранее в интервью OBOZ.UA Лилия Подкопаева признавалась, что обсуждает с детьми войну в Украине. Она также рассказывала, как изменилась ее жизнь и окружение после полномасштабного вторжения.

