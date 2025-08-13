Народный артист Украины объяснил, зачем в каждой поездке в Москву скупал газеты и как в 2000-х понял, что война с РФ неизбежна

Народный артист Украины Юрий Рыбчинский признался, что еще в начале 2000-х годов был убежден: война между Украиной и Россией обязательно произойдет. Он пояснил, что его прогноз не был интуицией или пророчеством – к этому выводу он пришел, анализируя настроения российского общества и информационную политику Кремля.

Видео дня

В интервью Наталье Влащенко Рыбчинский рассказал, что во время поездок в Москву всегда покупал все ведущие газеты разного политического направления, ведь тогда в России еще сохранялся определенный плюрализм мнений. Анализируя публикации, он видел, как российские медиа целенаправленно готовят общество к негативному восприятию украинцев, формируя образ "мазепинцев" и "бандеровцев". По его мнению, эта информационная кампания, управляемая бывшим КГБ, вела к неизбежному конфликту между народами.

"Почти с 2000 года я говорил, что рано или поздно будет война. Я даже раньше это говорил, когда мы получили независимость. На меня смотрели, как на сумасшедшего. Но я говорил: назовите мне страну, которой подарили независимость, которая не боролась за нее. Рано или поздно придется платить кровью. Не потому, что я так хочу, а потому, что по матрице исторической не бывает таких подарков", – подчеркнул Рыбчинский.

Он вспомнил, что особенно внимательно отслеживал изменения в риторике российских изданий после прихода к власти Владимира Путина. По его словам, тон материалов становился все более агрессивным, а образ "братских народов" постепенно вытеснялся тезисами об "исторической неправде" и "предательстве" украинцев. Артист отметил, что видел в этом четкую и спланированную подготовку населения к восприятию будущей войны как чего-то неизбежного.

"Я понимал, что это готовится заранее, что эта КГБистская машина готовит целый народ. Не потому что я Кассандра (мифологическое существо, которое умело предвидеть будущее. – Ред.)! У меня логично вытекало из того, что читал и видел, что будет война", – добавил артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что Юрий Рыбчинский раскрыл, после какого события в жизни певица Таисия Повалий стала предательницей Родины. Поэт отметил, что сперва Повалий отказалась от такого предложения, однако быстро "переобулась", когда ей заплатили немалую сумму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!