Над Лондоном запустили восьмиметрового дракона в честь третьего сезона сериала "Дом дракона". Видео

21 июня состоялась премьера третьего сезона сериала "Дом дракона", который является приквелом к культовой "Игре престолов". В честь этого стриминговый сервис HBO Max запустил над Лондоном восьмиметрового дракона, который пролетел над Тауэром.

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Об этом сообщает Famous Campaigns. Кадры масштабного шоу, которое устроили в центре города, были опубликованы в Instagram HBO Max UK & Ireland.

Огромную модель Сиракс – одного из самых узнаваемых драконов сериала – создала немецкая авиационная компания Airstage. Разработанная ими дракониха имела 23 подвижных детали, предназначенные для воспроизведения движений этого существа, как на экране.

На создание конструкции весом 13 кг ушло три месяца и около 3000 часов работы команды из 14 человек. Они использовали вакуумно-формованный пенопласт, углеродное волокно и алюминий, а также провели более семи тестовых полетов, чтобы воссоздать поведение Сиракс на экране. По словам директора Airstage, это одна из самых сложных летающих моделей в истории компании.

Шоу в небе над Лондоном воплотила в жизнь компания Electric Sheep Events. После него гости посетили вечерний прием, организованный Харриет Роуз, на котором присутствовали, в частности, актеры Киран Бью, Том Беннет, Клинтон Либерти и Абубакар Салим.

Как сообщал OBOZ.UA, второй сезон "Дома дракона" завершился тем, что обе стороны готовились к открытому конфликту. Поэтому от третьего сезона ожидают, что он не будет терять времени, прежде чем показать одну из самых масштабных битв начала горячей фазы войны.

Фанаты рассчитывают на зрелищное морское сражение между домом Веларионов и Триархией, известное как Битва при Глотке. Очевидно, что при этом в небе развернется зрелищный и драматичный поединок драконов.

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