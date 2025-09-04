На фестивале Burning Man в США убили фаната Путина: его подруга шокировала, о чем россиянин спрашивал перед смертью

Вечером 30 августа на фестивале независимого искусства Burning Man, что проходит в пустыне Блэк-Рок, США, был убит 37-летний россиянин Вадим Круглов. Тело мужчины, который был фанатом диктатора Владимира Путина, нашли в луже крови 1 сентября, когда происходило традиционное сжигание деревянной фигуры.

Видео дня

Сейчас мотивы убийства гражданина РФ остаются неизвестными, однако, по словам одного из участников фестиваля, незадолго до смерти он имел с кем-то конфликт. Как пишут росмедиа, ему нанесли ножевое ранение.

Что известно об убийстве

В воскресенье, 1 сентября, один из посетителей Burning Man сообщил полицейскому, что увидел мужчину, который лежит на полу "очевидно, мертвый". Личность погибшего не удалось установить сразу, поэтому шериф округа Першинг Джерри Аллен обратился к общественности с просьбой помочь в идентификации тела, пишет The Guardian.

По версии участника фестиваля Криса Рейгла, причиной убийства россиянина могла стать ссора. По словам мужчины, инцидент произошел неподалеку от его палатки.

"Соседи слышали громкую ссору, которая, видимо, вызвала нанесение ножевого ранения. Власти спрашивали других участников, видели ли они кого-то с ножом. Когда мы зашли в палатку на следующий день, с пола вырезали большой кусок ковра. Вероятно, там нашли тело", – отметил мужчина.

Позже стало известно, что на мероприятии убили уроженца Омска Вадима Круглова. 2 сентября близкие погибшего сообщили о его исчезновении. На момент начала розыска он не выходил на связь четыре дня. Тогда друзья Круглова обратились в местную полицию и узнали о его гибели.

Что россиянин спрашивал незадолго до смерти

Известно, что на фестивале Burning Man и раньше случались несчастные случаи. В 2023 году из-за непогоды погиб один из участников мероприятия, а в 2017-м мужчина попал в пожар. Из-за этого Вадим Круглов поинтересовался у подруги, сколько людей ежегодно умирает на фестивале.

"Я говорю: "Вадим, ты что, дурак?". А он такой: "Да я просто шучу, там три человека из 80 тысяч – не страшно", – описала их диалог женщина.

Кем был Вадим Круглов

Россиянин переехал в США в 2016 году. Сперва он жил на Аляске, где сопровождал и охранял суда. Позже Круглов переехал в штат Мичиган и начал заниматься прокладкой кабельного интернета.

"Последний раз мы разговаривали с ним две недели назад. О поездке на Burning Man он ничего не говорил, но сказал, что у него все гуд и пошутил, что Путин и Трамп крутые", – рассказал друг погибшего об их последней коммуникации.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Мисс Россия Вселенная" Ксения Александрова погибла в ДТП, но об этом вспомнили лишь спустя месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!