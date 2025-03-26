'Мы не критическая для страны инфраструктура': лидер 'Бумбокса' на концерте прокомментировал решение Минкульта и выезд за границу

Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк во время концерта в Лондоне признался, что не считает свою группу критически важной для экономики и жизнедеятельности населения, несмотря на то, что такой статус ей предоставили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины. 45-летний артист отметил, что возникла определенная путаница и совсем скоро такое наименование их нового звания будет изменено.

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Он также отметил: музыкальный коллектив выезжает за границу ради благотворительности, а не просто для того, чтобы "свалить" из страны, как думают некоторые люди. Видео с речью знаменитости появилось в Telegram-канале музыкального обозревателя Романа Бутурлакина.

"Нужно же оправдываться. Я должен быть белочкой, а все остальные – к*кашки. Не знали как сделать, чтобы позволить нам выехать и назвали нас "критической инфраструктурой". Конечно, мы никакая не критическая для страны инфраструктура. Конечно, нас переназовут и найдут щель необходимую в законодательстве. Те, кто думает, что мы хотели просто свалить, думайте и дальше. Те, кто понимает, зачем все это делается – спасибо вам большое", – высказался певец.

Во время выступления Андрей Хлывнюк также отметил, что за пройденную часть тура им уже удалось собрать деньги на несколько беспилотных летательных аппаратов. Он убежден, что на этом достижения группы не завершатся.

"Мы уже наколядовали на один большой "Бомбер" (дрон. – Ред.), которым, так случилось, что и сами немножко летаем. На большое количество дронов DJI. Но у нас еще половина тура впереди и я уверен, что, благодаря вам и таким неравнодушным людям как вы, мы обязательно достигнем той цели, которую перед собой поставили. Есть для этого всего месяц", – добавил лидер коллектива "Бумбокс".

Напомним, 11 марта Минкульт подписал приказ о предоставлении статуса критически важных для экономики и жизнедеятельности населения музыкальным группам "Без обмежень" і "Бумбокс". Как отметили в министерстве, коллективы отвечают критериям предприятий, имеющих особое значение для страны в военное время. Также они признаны критически важными для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Минкульте назвали условия, при которых артисты и медийщики снова смогут уезжать за границу.

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