Мы могли оттянуть войну: Валерий Харчишин озвучил непопулярное мнение, как можно было предотвратить планы Путина еще в 2014 году

Украинский музыкант и фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин заявил, что война с Россией была неизбежной, однако ее можно было бы оттянуть на годы или даже десятилетия. По его убеждению, решающим шагом могло стать радикальное ограничение использования русского языка в информационно-культурной среде Украины еще после аннексии Крыма в 2014 году.

Видео дня

По словам артиста в интервью Алине Доротюк, именно культура и музыка стали одним из главных инструментов влияния России на сознание украинцев. Харчишин считает, что введение запретов могло бы лишить Москву рычага давления, а украинцев – от опасной идентификации с "русским миром".

"Это был бы инструмент оттягивания войны"

"Мне кажется, что русский язык нужно было запретить еще в 2013–2014 году, сразу после вторжения в наш Крым, запретить в принципе для использования не в употреблении, а в информационно-культурной среде, в медиа. Это была бы победа, возможно, на какие-то годы, возможно, на десятилетия. Мы бы отодвинули эту войну. Ясно, что она бы была, мы бы оставили ее для наших внуков или детей, но мы бы оттянули. Возможно, за то время умер бы Путин. Кто его знает..." – заявил музыкант.

Он отметил, что русский язык и контент стали "оружием", которое годами отравляло украинское информационное пространство: "Терпя русское слово, ты уже становишься носителем той заразы. За тобой придут "защищать" и в конце концов убьют".

"Сейчас законы не радикальные"

Журналистка напомнила, что даже после почти четырех лет полномасштабной войны государство не ввело строгих ограничений на использование русского языка. В частности, штрафы за публичное прослушивание русской музыки остаются символическими, а отдельные артисты до сих пор выполняют русскоязычный репертуар.

В ответ Харчишин отметил, что вопрос лежит на совести власти и законодателей. В то же время он признал, что определенный прогресс есть: в учреждениях культуры, кафе и барах уже невозможно услышать русскую музыку благодаря действующим нормам и работе профильных агентств.

"Это можно было сделать за 10 лет"

Музыкант уверен, что при должной политической воле еще до начала большой войны можно было технически заблокировать русскоязычный контент на крупнейших мировых аудиоплатформах – YouTube, Spotify, Apple Music или Deezer.

"Можно было создать какой-то алгоритм и технически, и политически, чтобы остановить это нашествие российского дерьма, которое нас делает дерьмом. Я так говорю, потому что я сам отказался от российского контента уже более 10 лет назад", – подытожил Харчишин.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне разрушили квартиру экс-жены Валерия Харчишина в Киеве. Инцидент случился давно, однако он не хотел об этом публично рассказывать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!