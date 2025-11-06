'Мы должны простить': пианист-виртуоз Хмара предположил, возможно ли 'примирение' украинцев и россиян после войны, и вспомнил историю немцев

Пианист-виртуоз Евгений Хмара поделился своим мнением относительно того, смогут ли "примириться" народы Украины и России после окончания кровавой войны. Он отметил, что в будущем украинцы должны снять со своего сердца бремя и простить врага, однако хотя бы о каком-то сотрудничестве с гражданами РФ можно говорить только через много поколений.

В этом контексте композитор вспомнил историю Германии, которая прошла очень долгий путь, чтобы восстановить репутацию после всех ужасных поступков жестокого диктатора Адольфа Гитлера во времена Второй мировой войны. Об этом он заговорил в интервью Маричке Падалко.

"Мы должны простить. Это о любви, с которой мы созданы. Я не могу себе представить, чтобы мы (украинцы и русские. – Ред.) как-то функционировали вместе. Мы должны в своих сердцах и душах простить, отпустить, но я совершенно не вижу никакого сотрудничества. Возможно, через много поколений", – высказался пианист.

Как отметил Евгений Хмара, сегодня наша Родина активно сотрудничает с Германией, несмотря на все ужасы Второй мировой войны. Он отметил, что страна преодолела непростой путь для изменений, однако ее граждане до сих пор стыдятся поступков Гитлера.

"Германия один из наших основных партнеров. Она прошла безумный путь трансформации. Они до сих пор опускают глаза, когда речь идет о Гитлере", – сказал композитор.

Как ранее писал OBOZ.UA, Евгений Хмара объяснил, почему украинский шоу-бизнес всегда будет на шаг впереди российского. По мнению пианиста-виртуоза, отечественная сцена не стоит на месте, тогда как российская застряла в прошлом.

