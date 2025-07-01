Муж Рианны ASAP Rocky случайно раскрыл пол их третьего ребенка: что известно о сыновьях певицы, которых она не планировала рожать до брака

В субботу, 28 июня, барбадосская певица Рианна посетила мировую премьеру фильма "Смурфы", где озвучила главную героиню Смурфетту, вместе со своим избранником ASAP Rocky. Во время мероприятия рэпер активно коммуницировал с журналистами, а во время одного из интервью ненароком рассекретил пол их третьего ребенка.

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У звездной пары, вероятно, родится девочка, сообщает Entertainment Tonight. Кажется, артист отнюдь не планировал делать сенсационные заявления о предстоящем пополнении, поэтому попытался быстро сменить направление разговора.

Обсуждая тему семьи, корреспондент спросил у ASAP Rocky: "Это та девочка, которую ты ждал?". В ответ на это рэпер заметил: "Да, мужчина. Именно так". Однако уже через мгновение знаменитость показал на камеру игрушку в виде героини анимационного фильма Смурфетты и добавил: "Вот она. Понимаешь, о чем я? Вот она".

Журналист не очень поверил, что ASAP Rocky говорил о персонаже, поэтому сказал: "Ты знаешь, о чем я спрашиваю". В ответ артист лишь посмеялся и больше не давал комментариев на эту тему.

А вот Рианна более внимательно относилась к своим словам. Когда репортеры задали певице тот же самый вопрос, она сказала: "Посмотрим, это Смурфетта или нет. Я не знаю! Может, это папа Смурф. Кто знает". Единственное, что раскрыла знаменитость о будущем малыше, так это тот факт, что его имя будет начинаться на букву "Р", как и у других детей пары.

Что известно о двух сыновьях Рианны

В одном из интервью исполнительница откровенно признавалась, что у нее не было серьезных намерений создавать с ASAP Rocky большую семью до официального узаконивания отношений. Однако, когда в 2022 году она узнала, что носит ребенка под сердцем, только обрадовалась.

"Я всегда думала, что сначала будет брак, а потом ребенок. Но кто сказал, что все должно быть именно так? Я точно не позволю этому пониманию помешать мне быть мамой", – говорила певица.

О своей первой беременности Рианна сообщила довольно скромно. Папарацци сфотографировали артистку во время прогулки с уже заметным округлым животиком, поэтому она официально подтвердила, что ждет первенца от ASAP Rocky. В мае 2022-го знаменитости стали родителями. Почти год они скрывали имя сына от общественности, однако позже раскрыли, что назвали сына RZA Athelston Mayers (Риза Ателастон Майерс) в честь лидера хип-хоп группы Wu-Tang Clan. Мальчик в 9 месяцев украсил обложку Vogue со звездными родителями.

О втором пополнении в семье Рианна рассказала значительно масштабнее. Во время выступления в перерыве матча Супербоул 2023 звезда предстала перед поклонниками в обтягивающем красном комбинезоне, что подчеркнул округлившийся живот. 1 августа 2023-го малыш появился на свет. Для второго сына Рианна и ASAP Rocky выбрали имя Риот Роуз.

Не менее эффектно знаменитость решила сообщить и о третьей беременности. Во время одного из самых грандиозных модных событий Met Gala 2025 певица вышла на красную дорожку в стильном костюме, в котором был прекрасно виден округлый животик.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Леся Никитюк рассекретила пол первенца и показала фото с выписки.

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