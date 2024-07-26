Жена Остапчука рассекретила свой срок беременности: врачи говорили, что быстро зачать ребенка не получится

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена-бизнесвумен Екатерина Полтавская раскрыли некоторые подробности беременности, о которой сообщили накануне. Избранница шоумена рассекретила свой срок и рассказала, почему врачи говорили, что быстро зачать ребенка у нее не получится.

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Вскоре начнется 20-я неделя, как Полтавская носит под сердцем своего первенца. Об этом она рассказала в Instagram.

Интересно, что малыш уже начал толкаться, хотя жена ведущего не ожидала, что это произойдет так быстро.

"Малыш начал толкаться в 16,5 недель. Говорят, что это довольно рано, как для первой беременности, но, пожалуй, я так достала ребенка своими постоянными УЗИ, что он решил начать делать это раньше, чтобы я больше туда не ходила" , – пошутила будущая мама.

Она также объяснила, почему на таком сроке живот еще не округлился столь заметно. Дело в том, что Екатерина Полтавская потеряла вес, когда забеременела.

"Когда забеременела, была 54 кг. В первом триместре похудела до 50,5 кг. Сейчас я 52.5 кг. Понимаю, что все еще впереди, но чтобы наконец увидеть 50 кг, нужно было забеременеть", – добавила жена шоумена.

Кстати, к быстрому зачатию супруги не готовились, ведь были убеждены, что в тот месяц у них ничего не получится. Врачи прогнозировали, что у женщины не будет овуляции, однако в первый же месяц попыток у пары вышло зачать ребенка. У ведущего уже есть сын и дочь от первого брака.

Ранее OBOZ.UA писал, что Владимир Остапчук прокомментировал обвинения лидера группы Our Atlantic Виктора Байды в том, что получил отсрочку от службы в армии после звонка другу в Верховной Раде.

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