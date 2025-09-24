Могли завербовать еще до большой войны: стало известно, где сейчас народная артистка Украины Ружена Рублева, которая перешла на сторону оккупантов

Народная артистка Украины Елена Галл-Савальская, которая пережила оккупацию Херсона, рассказала о коллегах, перешедших на сторону врага. Среди них – народная артистка Украины Ружена Рублева, которая после полномасштабного вторжения уехала из города вместе с оккупантами.

Видео дня

По словам актрисы, в репертуаре артистов, которые оказались предателями, "в свое время было немало украинских песен, даже гимн исполняли". Об этом Алена Галл-Савальская рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Они сейчас находятся в Скадовске, – рассказывает артистка о судьбе бывших коллег. – Перед деоккупацией их предупредили: "Надо уехать на неделю-две. Собирайте тревожные чемоданчики". Теперь гастролируют и дают концерты преимущественно на временно оккупированных территориях Херсонщины и в глубинках России".

Актриса также вспомнила слова коллеги Рублевой во время гастролей в Мариуполе в 2021 году: "Она даже директору высказывала: "Зачем оно нужно? Спектакль на украинском – в пророссийский город?" А вы не представляете, как нам аплодировали зрители – не отпускали! Мы даже видео записали. А сейчас она ездит туда сама – уже со спектаклями на русском языке".

Елена Галл-Савальская говорит, что Ружена Рублева и ее единомышленники выступают на русском, прикрываясь статусом "херсонских артистов" и используя фото украинского театра на афишах. "Интересно, что раньше у них в репертуаре было немало украинских песен, даже гимн исполняли. Такие патриоты были напоказ! А теперь мечтают вернуться снова в наш театр", – добавила актриса.

Ружена Рублева – уроженка Херсонской области. С 1999 года работала в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре им. В 2021 году указом Президента Украины ей присвоено почетное звание "народная артистка Украины". После захвата Херсона Рублева перешла на сторону оккупантов. Сначала ей назначили руководство двумя музыкальными школами в Херсоне. А впоследствии была "повышена" оккупационными властями – возглавила т. н. Херсонский областной российский академический музыкально-драматический театр. Выступала на пропагандистских мероприятиях: участвовала в концерт-митингах российской стороны, в частности в Москве, посвященных аннексии территорий или символическому "вхождению" регионов в РФ.

Ранее OBOZ.UA писал, что в прошлом году Рублева признана виновной по статье ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд заочно приговорил артистку к 10 годам лишения свободы.

Полное интервью с актрисой Еленой Галл-Савальской читайте на OBOZ.UA в четверг, 25 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!