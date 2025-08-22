'Мне едва не снесло голову'. Артемий Егоров – о своем сообщении в сети о войне, что вызвало скандал, о срывах и жене, которая старше на 15 лет

Актер Артемий Егоров, знакомый зрителям по ролям в лентах "Вскрытие покажет", "Поезд в 31 декабря", "Песики", "Карпатский рейнджер", сыграл одну из ключевых ролей в приключенческом историческом экшене "Трое". Со вчерашнего дня, 21 августа, картину уже можно увидеть в украинских кинотеатрах.

В интервью OBOZ.UA Артемий Егоров откровенно рассказал о жизни после нашумевшего поста в Instagram с призывом срочно завершить войну, вызвавшего резонанс. А также – о профессиональных вызовах, эмоциональных взлетах и падениях. Мы пообщались с актером на премьерном показе "Трех", который состоялся в одном из столичных кинотеатров.

События фильма разворачиваются во времена борьбы за независимость Украины 1917–1921 годов. По сюжету, двое махновцев нападают на красноармейский конвой, везущий немалую сумму денег, но ограбление идет не по плану. Вместе с деньгами герои берут в плен командира панцерника. Назад пути нет, и трое совершенно разных мужчин из непримиримых врагов становятся побратимами в борьбе против красной чумы. По словам создателей, история чтит отвагу украинцев и напоминает: враг остается тем же – и тогда, и теперь. Ленту снимали на знаковых украинских локациях: в Староконстантинове, который сейчас является крепостью великой войны, на окутанной легендами Лысой Горе и во дворце в Самчиках, чьи аутентичные интерьеры стали частью экранной истории.

– Зрители могут увидеть фильм "Трое", который уже называют первым украинским вестерном, в кинотеатрах. Расскажите о своей роли.

– Я могу сказать не только о себе. Прежде всего этот фильм – об Украине и об украинцах. О том, насколько мы можем быть разными и при этом объединенными. К сожалению, этого очень не хватает сейчас в нашей реальности. Почему решил взяться за эту работу? Знаете, у меня нет такого "это делаю, а это – нет". Единственное, что может остановить от участия в проекте, – занятость в другой работе. Но откровенно скажу: даже не подозревал, что этот фильм станет для меня настолько дорогим и лично важным. Работа над картиной началась еще в 2016 году. Так сложилось, что судьба проекта оказалась непростой: были трудности, но несмотря на все, он таки вышел на большой экран. И теперь у зрителей есть шанс увидеть его именно таким, каким его задумывали.

– Почему, по вашему мнению, зрителям стоит обязательно найти время и прийти в кинотеатр?

– Я считаю, что никому ничего не надо навязывать. В искусстве это так не работает. Но если вы хотите поддержать украинское кино, актеров, режиссеров, нашу культуру – конечно, стоит прийти. Потому что каждый билет – это вклад в развитие нашей истории на экране.

Но такого, что "вы должны обязательно посмотреть" – нет, не надо этого. Кино – это об эмоции, об искреннем внутреннем отклике. Я сам смотрю так: если сердце чувствует, что эта история близка, – иду. Мне кажется, что эта картина имеет шанс откликнуться многим. Картина – о любви, о доме, о настоящей дружбе – самом ценном в жизни. И нет ничего важнее этого. И даже если вы придете просто из любопытства, есть большая вероятность, что выйдете из зала с теплом в сердце.

– Какой момент во время съемок стал для вас самым большим вызовом – и как вы его преодолели?

– Во время съемок одной из сцен мне едва не снесло голову: выполнял трюк на лошади и упал. Конечно, на площадке были каскадеры, однако тогда был период, когда я хотел все делать сам, доказать себе, что могу. Это было девять лет назад. Сейчас на такие авантюры уже не пойду – Боже упаси. Тогда же гнался за каким-то внутренним вызовом. Но со временем осознал: актер не должен доказывать смелость ценой риска. Потому что если что-то случается, это не только его проблема. Это сразу проблема всей группы: заменить актера непросто, а каждая задержка – это потерянные дни, средства. Теперь я с уважением отношусь к работе каскадеров.

– Вы говорите, что принимаете все предложения. Это потому, что сейчас украинское кино из-за войны имеет ограниченные возможности и каждая роль для актера становится особенной?

– Я просто люблю сниматься. У меня нет другого заработка, я не работаю в театре, поэтому кино для меня – единственное пространство, где могу реализовываться. Часто слышу, как некоторые коллеги говорят: "Вот такую роль я бы никогда не сыграл". Того же российского оккупанта, например. Меня удивляет такой подход. Это роль – ты актер. Что ты за артист, если что-то не можешь... Нет, не можешь – это одно. А не хочешь – это уже непрофессионально.

– Как, по вашему опыту, сейчас развивается украинское кино?

– Знаете, все зависит от того, о каких фильмах мы говорим. Например, "Поезд 31 декабря", в котором я снимался, собрал в прокате около 52 млн грн. А картина "Когда ты выйдешь замуж?" с Тарасом Цимбалюком – примерно 37 млн. Это серьезные цифры для нашего рынка. Они показывают, что зритель идет на украинское кино. Если раньше массово шли на условный Marvel или голливудские блокбастеры, то сейчас люди охотно выбирают наше. В этом есть очень большая победа.

Я рад, что наш фильм выходит именно сейчас. Вы даже не представляете, сколько раз я внутренне "прятал" этот проект – девять лет прошло. Для меня это была очень эмоциональная работа. Я тогда глубоко погрузился в роль, не выходил из нее даже вне кадра. Честно говоря, это приводило к эмоциональным срывам. Мне казалось, что так правильно: "проживать" персонажа, а не просто играть. Теперь отношусь к этому иначе. Актерская профессия и так очень эмоционально истощает. Если еще и полностью растворяться в своем киногерое, можно сломаться. Больше – нет, это опасно.

– Правда, что у вас нет актерского образования?

– Да, все верно – у меня нет официального диплома, той самой "корочки". Но убежден, что образование – это не только стены университета. Для меня настоящей школой стали годы работы в одном из одесских театров. И я считаю, что это не хуже подготовка, чем классическая. Когда чуть ли не каждый день выходишь на сцену, видишь живую реакцию зрителя, чувствуешь энергию зала – это как экзамен.

– Остался ли у вас кто-то из родственников в родной Одессе?

– Да, мама. Страшно ли ей жить там, где почти каждый день обстрелы? Мне кажется, что мы все уже немного к этому привыкли. У меня есть друзья в Харькове, в Херсоне – и они тоже воспринимают реальность, как будто это уже часть жизни. Я пытался как-то убедить маму переехать – Боже упаси. Она категорически отказывается. Никогда не покинет Одессу. Это человек, который будет жить там и останется там до конца. Я, к сожалению, сейчас родной город посещаю не так часто. Сейчас снимаюсь в пятом сезоне сериала "Вскрытие покажет" – поэтому просто нет времени.

– А если нет съемок, как живут актеры? Ваш коллега Сергей Кисель недавно рассказывал нам в интервью, что как-то полгода оставался без приглашений на работу.

– Ну есть театральные антрепризные спектакли, какие-то рекламные предложения. Возможностей на самом деле много – просто надо их искать и не бояться пробовать новое. Зарплата жены? Я считаю, что сидеть на голове у женщины – неправильно.

– Не могу не спросить: как вы прокомментируете громкий резонанс вокруг вашего поста в сети о необходимости срочного завершения войны (актер обнародовал в Instagram пост, в котором, в частности, заявил: "Войну надо завершать. Я не знаю, как именно, но ее надо останавливать. Сейчас не принято говорить вслух, что ты устал. Но я – устал. Правда. Бросьте в меня камень, если вы – нет". – Ред.)?

– Три дня – и кажется, что все уже забывается, информационное пространство наполняется чем-то новым. Ирония судьбы: первым, кто резко отреагировал на мое сообщение, был Константин Темляк, который впоследствии оказался в еще более громком скандале. Я лично не общался ни с ним, хотя хорошо знаю и уважаю как профессионала. Вернее – сильно уважал и любил до ситуации, которая вскрылась. Когда он резко отозвался о моем сообщении, написал ему: "Костян, главное – оставайся живым и здоровым, все остальное – х*рня". А потом произошло то, что произошло... Как отреагировал на это? А вы видели людей, для кого это не стало шоком?

Возвращаясь к моему сообщению, скажу следующее: мы все сейчас переживаем эмоциональную боль. Моя ошибка заключалась в том, что не учел боль других людей, у которых она еще сильнее. Сейчас просто не время было это говорить. Но тогда так сложились обстоятельства: пришел с фронта мой друг, рассказал, что там происходит. Сотни шахедов почти ежедневно летели на Киев, погибали знакомые актеры – сильный эмоциональный шок. Конечно, потом пожалел, что разместил это сообщение, удалил его. А еще понял, как легко у нас могут облить г*вном за спиной. Знаете, я уже работал с некоторыми такими коллегами. И что слышишь? "Ой, привет, Тёмочка, как дела?" – вот такое. И здесь сегодня такие люди есть – улыбаются, поздравляют с премьерой. Но это не искренне. Но в то же время надо отметить, что настоящие друзья тоже рядом. Например, Тарас Цимбалюк, который пришел поздравить нас сегодня, Роман Ясиновский – он, как и я, сыграл в этой картине. Хорошего в жизни больше. В тот момент меня очень поддержали звонками и сообщениями много близких людей.

– У вас хороший украинский, но это не ваш родной язык.

– Нет, не мой родной, но переход на украинский мне дался достаточно легко. Я помню еще с детства, когда смотрел фильмы, потом вспоминал: на русском или украинском смотрел? Барьера не было. Украинский изучал в школе, и для меня это всегда был естественный язык общения. В повседневной жизни ситуация такая: если ко мне обращаются на украинском – отвечаю на украинском, на русском – разговариваем на русском.

– Не кажется ли вам, что сейчас нужно максимально отходить от русского?

– Я считаю, что публично нужно общаться исключительно на украинском. И я это делаю. Все остальное, извините, – мое личное дело.

– Не секрет, что ваша жена, актриса Алена Тимкова, старше вас на 15 лет. Вы женаты уже много лет. Какой секрет прочности вашего брака?

– Порой можно услышать, что браки двух актеров – непродолжительны. Но мое мнение таково: если вы движетесь в одном направлении, у вас много общего – это хорошо держит пару. Порой мы вместе 24 часа в сутки и не устаем. Я уже рассказывал в интервью: жена очень изменила меня. Благодаря ей я начал чувствовать свою силу, потенциал и научился направлять эту энергию в правильное русло. Кстати, недавно задумался: когда мне было 24, ровно 10 лет назад, я себе представлял, каким буду в 34. И знаете что? Даже половины того, о чем мечтал, еще не достиг. Поэтому у нас с Аленой еще много впереди.

