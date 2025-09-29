'Меня удивляет...' Дочь Ирины Фарион указала на подозрительное поведение Зинченко на суде и шокировала, что нашли в его компьютере

Дочь украинского языковеда Ирины Фарион, София Семчишин, поделилась, что в зале суда заметила довольно странное поведение подозреваемого в убийстве матери – Вячеслава Зинченко. По ее словам, обвиняемый в преступлении всегда подозрительно взволнован.

Как пояснила женщина, Зинченко не может спокойно усидеть на месте, находясь за решеткой, и пытается найти какие-то несовершенства в ходе расследования дела. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу на "Сила Впливу".

"Меня удивляет, что он, сидя за решеткой, немного нервничает. Он перебирает пальцами и что-то записывает в свою тетрадь, мотивируя, что что-то там недосмотрели и не так сказали. Но на самом деле все доказательства у нас на руках. Мы верим в то, что справедливость будет. Потому что такие, как он, опасны для общества вообще", – высказалась дочь языковой активистки.

По словам Софии Семчишин, в последнее время она старается на подходить к Вячеславу Зинченко, ведь вспоминает слова своего покойного мужа, который отмечал: подозреваемый гордится своим поступком и ни о чем не жалеет. По ее мнению, обвиняемый в преступлении не может быть другим, поскольку "родился убийцей".

Кроме того, как отметила София Семчишин, в личном компьютере Вячеслава Зинченко были обнаружены шокирующие доказательства того, что он готовился к убийству длительное время: "Нашли восемь тысяч скриншотов улиц, которые напрямую связаны с улицей Томаша Масарика (место, где убили Ирину Фарион. – Ред.). Варшавская, Петра Панча и даже наш микрорайон, где вертеп, были на скриншотах. Человек системно к этому готовился".

Какие данные были обнаружены в телефоне Вячеслава Зинченко

26 июня во время очередного заседания по делу убийства Ирины Фарион в суде были обнародованы данные, которые нашли в телефоне обвиняемого в преступлении. На устройстве обнаружили фото карты с расположением НУ "Львовская политехника", где работала языковая активистка, сквера Юра, проспекта Черновола, части ул. Замарстыновской, ул. Белогорща, Струмок, Масарика 3, на которой проживала языковед, Клепаровская, Варшавская, Малоголосковская и Сосюры.

Кроме того, в телефоне Вячеслава Зинченко нашли фотографии с логотипом ФСБ РФ и нацистской символикой, например свастикой, Гитлером и солдатами времен Третьего Рейха. Следователи также обнаружили в смартфоне подозреваемого мем с Ириной Фарион, который был загружен после ее убийства. Были в телефоне Зинченко фотографии оружия и георгиевской ленты.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

В пятницу, 19 июля 2024 года, стало известно, что в языковеда выстрелили прямо возле ее дома во Львове. Ирину Фарион сразу доставили в больницу, где медики всеми силами пытались сохранить ее жизнь. К сожалению, все попытки оказались тщетными и у общественного деятеля не выдержало сердце. С языковой активисткой попрощались 22 июля и похоронили на Лычаковском кладбище.

Впоследствии в Днепре правоохранители задержали Вячеслава Зинченко, которого подозревают в совершении преступления. В ходе расследования ему инкриминировали умышленное убийство лица в связи с выполнением им гражданского долга, по мотивам национальной нетерпимости (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 УК), а также приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

