Маша Кондратенко и Владимир Дантес представили совместный трек «Dont Touch» о токсичной любви

Маша Кондратенко и Владимир Дантес представили совместный трек "don’t touch", созданный в рамках музыкального проекта "Песня за час".

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Композиция стала одним из самых эмоциональных релизов проекта и рассказывает об отношениях, которые давно должны были закончиться, но все еще держат двух людей рядом.

После публикации фрагмента и многочисленных запросов от слушателей артисты решили выпустить полную версию песни. Впервые вживую дуэтная композиция прозвучала 13 июня во время концерта Владимира Дантеса во Львове.

Особенностью "don’t touch" стало то, что работа над треком длилась дольше, чем предусматривает формат проекта. Артистам пришлось искать баланс между различными музыкальными стилями, подходами к звучанию и собственным видением будущей композиции.

"Еще до проекта "Песня за час" мы с Машей говорили о том, что будет, если мы напишем по-настоящему сильную песню. В результате так и произошло — после проекта мы продолжили работать над треком. Мне было очень легко работать с Машей, я очень уважаю ее композиторский талант. Она быстро находила интересные мелодические решения, а я добавлял свои детали и фишки. Самое интересное, что Маша переживала, не слишком ли просто мы пишем, а я был убежден: сила хорошей песни именно в её простоте", – рассказывает Владимир Дантес.

Маша Кондратенко признается, что Владимир Дантес поддержал идею проекта еще до начала съемок, а во время работы над песней между артистами возникла настоящая творческая синергия.

"Вова сыграл очень большую роль в запуске проекта "Песня за час", сам того не зная. Еще до начала съемок он очень поддержал эту идею и помог советами. Во время работы над "Донт тач" у нас возникла настоящая химия – было легко работать вместе и искать нужное звучание. Я очень люблю творчество Вовы и счастлива, что нам удалось создать эту песню. А еще после съемки у меня было ощущение, что мы обязательно выпустим полную версию, и рада, что так и произошло", – говорит Маша Кондратенко.

"Донт тач" – это поп-рок-трек о людях, которые не могут окончательно отпустить друг друга. Она скучает по прошлому и хочет вернуть то, что уже закончилось, хотя понимает: это снова может принести боль. Он тоже не скрывает своих чувств, но осознает, что не сможет сделать её по-настоящему счастливой.

В песне драйвовое звучание сочетается с меланхоличным текстом о внутренней борьбе, токсичном влечении и желании вернуться туда, где уже было больно.

Сингл "don’t touch" уже доступен на всех стриминговых платформах.