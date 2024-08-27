Мама и сестра Мэрайи Кэри умерли в один день: что за семейная драма их объединяет

Американская поп-певица Мэрайя Кэри сообщила о горе в семье: в один день она осталась без мамы и старшей сестры. Трагедия произошла в минувшие выходные. Мать звезды Патриция скончалась после продолжительной болезни, а обстоятельства гибели сестры Элисон исполнительница не раскрыла.

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О страшной потере артистка рассказала в комментарии People. Как известно, история отношений между тремя женщинами очень запутана и драматична.

55-летняя Мэрайя заявила: "Мое сердце разбито тем, что я потеряла свою мать в эти выходные. К сожалению, в тот же день в результате трагического поворота событий погибла моя сестра. Я счастлива, что смогла провести с мамой последнюю неделю перед ее смертью. Я благодарна всем за любовь, поддержку и уважение моей личной жизни в это сложное время".

О болезни матери и трагических обстоятельствах смерти Элисон больше ничего не сообщалось. Известно, что у сестры певицы были проблемы со здоровьем, однако, очевидно, не они стали причиной ее смерти.

Отношения Мэрайи с матерью и сестрой на протяжении многих лет были очень напряженными. Если с Патрицией артистка успела помириться, что ее дороги из Элисон разошлись еще в 1991 году.

В своих мемуарах певица объясняла, что ее отношения с мамой напоминают "колючую веревку из гордости, боли, стыда, благодарности, ревности, восхищения и разочарования", а также вспоминала, как чуть не утонула на ее глазах.

Мэрайя Кэри также рассказывала о своей сестре Элисон: "Когда мне было 12 лет, моя сестра накачала меня валиумом, предложила мне мизинец, полный кокаина, нанесла мне ожоги третьей степени и пыталась продать меня сутенеру".

Сестра звезды также раскрывала детали их семейной драмы. В 2020 году Элисон подала в суд на свою мать, утверждая, что из-за Патриции в детстве пережила сексуальное насилие. На сестру она также подала в суд из-за откровенных мемуаров.

Элисон публично обращалась к певице, умоляя ее о помощи, поскольку имела проблемы с наркотиками, проституцией и психикой. Она страдала от амнезии, судорог и периодической потери сознания.

"Элисон поместили в медицинское учреждение после того, как ее нашли блуждающей улицей босиком и частично одетой, что вызвало беспокойство полиции. Ее поведение было вызвано травмой, полученной во время нападения, и тем, что она пропустила принимаемые лекарства. Сканирование мозга Элисон показывает серьезные повреждения", – рассказывал брат Мерайи и Элисон – Морган.

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