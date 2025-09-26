Макс Барских анонсировал мини-альбом 'Город дождей': первый сингл 'Все ок' уже в сети

Автор знаковой песни "Буде весна", которая в начале полномасштабного вторжения стала символом несокрушимого украинского духа и облетела мир, неожиданно приостанавливает выпуск англоязычных хитов, чтобы представить новую украиноязычную песню "Все Ок" – своеобразное продолжение "Буде весна". И на это есть объяснение.

Макс Барских: "Каждый артист чувствует время, в котором живет, и рефлексирует на события своими произведениями. Каждая песня для меня – это исповедь. Часто случается так, что она отзывается в унисон с тысячами моих слушателей, потому что мы вместе живем украинскую жизнь. Для меня очень важно своевременно выразить накопленные мысли и эмоции, которые, я знаю, переживают люди моей земли все эти чрезвычайно сложные четыре года войны. Поэтому я приостановил выпуск англоязычных синглов, потому что именно сейчас мои люди нуждаются в поддержке".

"Все Ок" – не просто сингл. Это песня, открывающая украиноязычный мини-альбом "Город дождей". Каждая композиция в нем осмысливает сердцем сложные ежедневные вызовы, с которыми уже четыре года живут украинцы.

Алан Бадоев, режиссер: "Для нового высказывания Макса мы стремились создать живой, искренний видеоконтент. "Все Ок" мы снимали под открытым небом, на необычной украинской поляне. Именно там воссоздается жизнь, о которой мы мечтаем и которая возникает отрывками между воздушными тревогами. Именно так раскрывается замысел новой видеоработы".

Над созданием нового альбома Макс сотрудничал со многими украинскими саунд-продюсерами, а также впервые пригласил на съемочную площадку молодую украинскую группу The Soul Delusion.

Новое видео "Все Ок" уже доступно на YouTube-канале артиста. Предзаказ украиноязычного мини-альбома "Город дождей" открыт прямо сейчас. Новые песни будут представлены в рамках большого шоу во Дворце спорта "Разом буде Ок".

