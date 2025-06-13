Лукашенко надумал засватать дочь Си Цзиньпина за своего 20-летнего сына: откуда взялись слухи и что известно о непубличной 'невесте'

После визита диктатора Александра Лукашенко в Пекин, где он встретился с Си Цзиньпином, на просторах социальных сетей и медиа активно распространяются слухи, что белорусский политик хочет породниться с главой КНР. Дело в том, что самопровозглашенный лидер Беларуси взял с собой на обед в резиденцию в Чжуннаньхае сына, 20-летнего Николая Лукашенко. Со своей стороны китайский государственный деятель привел жену Пэн Лиюань и 32-летнюю дочь Си Минцзе, которая почти никогда не появляется на публике.

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Решение политиков взять наследников на встречу породило предположение, что в будущем они могут заключить первый за долгое время "династийный брак". Да и в Беларуси этот обед уже успели гордо назвать "семейным".

"На рабочей встрече товарищ Си Цзиньпин сказал фразу, я просто ее повторю: "Мой друг, у нас с тобой особое отношение, поэтому и обед у нас сегодня будет семейным. И впервые в истории на этом обеде вот в таком ключе, с иностранным лидером, будет присутствовать моя дочь", – заявил вице-премьер Николай Снопков.

Стоит отметить, что Коля Лукашенко получал образование в Пекине. Он хорошо знает китайский язык и, вероятно, менталитет КНР не является для него чужим. Юноша часто появляется на публике и периодически посещает официальные встречи с отцом.

Однако кардинально другую жизнь ведет "невеста" наследника Александра Лукашенко. Си Минцзе почти никогда не появляется на публичных мероприятиях, поэтому о ее жизни известно довольно немного. Дочь Си Цзиньпина родилась в 1992-м в городе Фучжоу. В 2006-2008 годах она изучала французский язык в школе иностранных языков, а в 2008-м волонтерила в городе Мианьчжу, который пострадал от мощного землетрясения.

В течение года Си Минцзе получала образование в университете Чжэцзян, однако позже поступила в Гарвард. Там наследница главы КНР изучала психологию и английский язык под псевдонимом Сяо Музи. За ней постоянно наблюдал охранник. После завершения обучения Си Минцзе вернулась в Пекин. Впервые она вышла на публику в 2013 году, когда Си Цзиньпинь стал президентом.

В 2022-м в пресс-релизе члена конгресса США Вики Хартцлер появилась информация, что Си Минцзе поступила на аспирантуру в 2019-м и живет в США.

Напомним, встреча между Александром Лукашенко и Си Цзиньпином состоялась 4 июля в Пекине. Их разговор длился два с половиной часа, а за это время белорусский диктатор успел рассыпаться в комплиментах Китаю. В свою очередь глава КНР заговорил о "крепкой традиционной дружбе" и "нерушимом политическом взаимодоверии" между двумя странами.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о жене китайского лидера Си Цзиньпина - Пэн Лиюань, которая часто появляется на публике в компании мужа, однако менее активно строит "сольную" карьеру.

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