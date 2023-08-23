Очаровала политика за 45 минут: как выглядит жена китайского лидера Си Цзиньпина и как ее 'оскорбил' Путин. Фото

Лидер Китая Си Цзиньпин часто появляется со своей женой Пэн Лиюань на публике, но не менее активно его избранница строит и "сольную" карьеру. Дело в том, что в родной стране много лет назад юная певица Пэн Лиюань была популярнее своего мужа, поэтому ее авторитетность и известность среди китайцев не вызывает вопросов.

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Даже после бракосочетания она не сразу завершила карьеру артистки, но впоследствии подарила мужу дочь и взяла на себя обязанности первой леди. OBOZREVATEL покажет, как выглядит избранница Си Цзиньпина, и вспомнит скандал с оскорбившим ее Путиным (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

24-летняя исполнительница народных песен и 33-летний на тот момент вице-мэр города Сямынь познакомились в 1986 году, а свадьбу сыграли в 1987-м.

Лиюань утверждала, что муж полностью соответствовал ее ожиданиям – был амбициозным, успешным и доминантным. Лидер Китая признавался, что влюбился в будущую жену за первые 45 минут свидания.

Тогда влюбленные строили свои карьеры, поэтому часто ездили по Китаю и редко оставались дома одни. В 1992 у них родилась дочь Минцзе, что изменило привычный ритм жизни семьи. Пэн Лиюань посвятила себя воспитанию наследницы и делам, которыми полагается заниматься первой леди страны.

Она периодически появляется на телевидении как отдельная, самостоятельная фигура, но старается как можно чаще сопровождать мужа в его командировках.

Во время одного из таких визитов в Россию в 2014 году диктатор Путин продемонстрировал неосведомленность в сфере делового этикета и "наградил" работой китайских цензоров.

Он накинул на плечи жены китайского лидера плед, что недопустимо с точки зрения самих китайцев. Такое движение не только расценивается как жест старшего к младшему или более сильного к более слабому, но и считается грубым, поскольку подобную тактильность может позволить себе только муж Пэн Лиюань.

Громкого политического скандала не произошло, но таблоиды некоторое время не утихали, обсуждая, как Путин оскорбил первую леди Китая. В самой стране этот фрагмент вообще заставили удалить со всех платформ.

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