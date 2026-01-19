Лолита показала, как изменилась ее больная мама после побега из Украины, и назвала единственную вещь, которую та успела забрать из 'любимой' квартиры в Киеве

Певица Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево, но сбежала жить в Москву, обнародовала новые кадры со своей матерью Аллой и рассказала, как изменилось ее состояние после выезда из Украины. Артистка показала пожилую женщину на видео и заявила, что мать покинула Киев в почтенном возрасте, взяв с собой только самое ценное.

По словам Милявской в соцсетях, ее мать в 79 лет была вынуждена покинуть квартиру в столице, которую любила и в которой якобы до сих пор стоят цветы на подоконнике. Единственной вещью, которую Алла забрала из дома, стал пакет со старыми фотографиями.

"В 79 лет ты оставила свою квартиру, которую любила, с цветами на подоконнике, взяв только пакет с фотографиями... Ты научила меня не бояться терять материальное. И спасибо тебе за то, что дала мне возможность заниматься любимой работой", – написала Лолита.

В обращении к матери Лолита поблагодарила ее за жизненные уроки и поддержку. Также певица вспомнила, что Алла много лет брала на себя заботу о ее дочери Еве, дав возможность самой Лолите заниматься работой.

Известно, что в марте 2022 года Милявская вывезла своих родственников из Украины. Тогда она публично благодарила украинцев, которые помогли с эвакуацией, отмечая, что люди безвозмездно предоставляли ночлег и делились едой. По ее словам, еще за две недели до этого мать и дочь находились в Киеве.

В мае 2022 года Лолита заявляла, что после эвакуации из Украины ее мать и дочь сначала оказались в России, а затем были вывезены в третью страну. Артистка объясняла, что они живут отдельно от нее, поскольку из-за гастрольного графика она не видит смысла жить вместе в одной квартире.

Уже в июле 2022 года Милявская сделала резонансное заявление о якобы нападении на ее мать в Киеве из-за русского языка. Она утверждала, что инцидент произошел несколько лет назад и привел к сотрясению мозга и микроинсульту. Эти слова вызвали резкую реакцию в сети – многие пользователи назвали рассказ неправдивым и обвинили певицу в манипуляциях.

Как писал OBOZ.UA, в январе 2025 года Лолита показала мать в соцсетях, поздравив ее с 82-летием. Тогда она заявляла, что Алла хорошо выглядит как на свой возраст, а сама женщина со слезами на глазах благодарила всех, кто ее поддерживает, и признавалась, что для нее важнее всего – чтобы с дочерью было все в порядке.

