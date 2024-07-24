'Лишь миллион фото, где мы вместе': Валерий Залужный щемяще поздравил жену с днем рождения и растрогал сеть

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал в отставке Валерий Залужный щемяще поздравил свою жену Елену с днем рождения и захватил сеть. В браке пара уже более 20 лет, но, несмотря на такую солидную цифру, все еще лелеет романтику.

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В Facebook Валерий Залужный, ставший в мае 2024 года послом Украины в Великобритании и Северной Ирландии, отметил, что имеет немало общих фото с любимой женой, а одна в кадре она почти не появляется.

"Просматривая наши семейные фото, я понял очень важную вещь. У тебя совсем нет собственных фото, большая редкость, где тебя снимал я. Лишь несколько снимков, где ты выглядишь совсем не привычно. Лишь миллион фото, где мы вместе. И так оно и есть. Трудно даже представить, как бы сложилась моя жизнь без тебя, и насколько тяжело тебе всегда быть рядом. Люблю тебя безгранично. Благодарю тебя за все. С днем рождения", – поздравил Валерий Залужный супругу.

Он прикрепил к сообщению общее фото, где пара позирует на фоне Биг-Бена и Лондонского глаза на берегу реки Темза в Лондоні. Пара выглядит счастливо, а само фото, вероятно, сделано после начала работы Валерия Залужного в должности посла.

Через час после публикации фото собрало более 16 тысяч лайков, а за три часа – более 22 тысячи. Комментариев под постом насчитывается уже более 250 и большинство из них с поздравлениями и искренними пожеланиями.

Украинцы также засыпали супругов комплиментами:

"Только вместе! Поздравления, увлечения, выдержки и гармонии!"

"Это очень важно – сохранить такие эмоции и чувства и нести их сквозь года".

"Какие вы замечательные. Времени и возможности побыть вместе".

"Ну вот как? Как вам удается одним предложением, постом или просто присутствием внушить в нас веру и покой? Елена, самые искренние поздравления и пожелания долгих и счастливых лет жизни. Вот смотришь на Вас – и веришь в любовь".

"Елена, вы непревзойденная женская уверенность, оберег главкома. Желаю вдохновения, мужества и терпения вам! Крепко обнял и еще раз поздравляю!"

"Так чувственно, искренне и пронзительно! С именинницей!"

Ранее OBOZ.UA собирал фото Елены и Валерия Залужных, любовь которых вдохновляет. Благодаря им можно понять, что настоящая любовь не подвластна времени.

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