Легендарная рок-группа The Rasmus выступит в Украине: названы дата и цена билетов

Финская рок-группа The Rasmus станет первым международным участником Atlas Festival 2025, который состоится в Киеве в Blockbuster Mall. Она намерена выступить в столице 19 июля.

Об этом сообщили организаторы фестиваля в Instagram. Atlas Festival – один из самых больших музыкальных фестивалей Украины, который ежегодно собирает тысячи посетителей. В 2025 году событие продлится три дня – с 18 по 20 июля, и The Rasmus выступят во второй день фестиваля.

"Это тот момент, которого ждали и мы, и они. Еще на Евровидении в Турине вокалист Лаури Юлленен сказал: "Мы очень хотим вернуться в Украину и снова пережить эти моменты вместе с вами". И этим летом это наконец-то случится!" – говорится в анонсе.

The Rasmus – один из самых известных рок-коллективов Северной Европы, получивший популярность в начале 2000-х годов благодаря хитам In the Shadows, First Day of My Life, Sail Away, Livin' in a World Without You и другим. Их музыка известна эмоциональной подачей, мелодичностью и характерным вокалом фронтмена Лаури Юлленена.

Стоимость билетов:

Однодневный билет на 19 июля – 1750 грн.

Абонемент на все три дня фестиваля (18 – 20 июля) – 4000 грн.

Группа также имеет символическую связь с украинскими слушателями. В 2022 году The Rasmus вместе с Kalush Orchestra записали общую версию песни In the Shadows, получившая название In The Shadows Of Ukraine.

Кроме того, песня In the Shadows была посвящена Украине во время одного из концертов в рамках европейского тура The Rasmus в 2022 году. Во время выступления в немецком городе Висбаден фронтмен группы Лаури Юлленен объявил со сцены, что следующая песня будет посвящена украинцам: "Мы хотим спеть эту песню сегодня для Украины. Вы с нами?" – сказал он.

После этого аудитория разразилась аплодисментами, а тысячи людей поддержали группу и подпевали знакомые строки песни. Впоследствии музыканты рассказали, что были глубоко тронуты сотрудничеством с Kalush Orchestra, а также увлечены традиционными украинскими костюмами, которые были использованы в клипе In The Shadows Of Ukraine.

