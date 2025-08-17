Кузьме Скрябину могло бы исполниться 57: как сейчас живет единственная дочь артиста и кто обманул его вдову на 1,5 млн гривен

Сегодня, 17 августа, украинский певец и композитор Кузьма Скрябин, настоящее имя которого Андрей Кузьменко, мог бы праздновать свой 57-й день рождения, однако, к сожалению, его жизнь оборвалась в далеком 2015-м. 2 февраля исполнитель попал в роковое дорожно-транспортное происшествие на трассе Кривой Рог – Кропивницкий, в результате которого погиб. Уход лидера группы "Скрябин" в мир иной стал ужасной новостью для его фанатов, однако наибольшую боль нанес семье.

После трагической аварии без мужа осталась Светлана Бабийчук, которая даже после смерти любимого не прекратила продвигать его творчество, а отца потеряла Мария-Барбара, которая до сих пор хранит в сердце теплые воспоминания о нем. OBOZ.UA расскажет, что известно о жизни дочери артиста и кто обманул его вдову на бешеную сумму.

Как сейчас живет Мария-Барбара

Мария-Барбара Кузьменко родилась 14 сентября 1997 года. С самого детства девушка мечтала стать ветеринаром, однако во взрослом возрасте несколько изменила специализацию. Сейчас она работает врачом-дерматологом в одном из медицинских учреждений Киева, где имеет частный кабинет.

"В детстве я мечтала о профессии ветеринара. А потом у меня начались подростковые проблемы с кожей – очень рано, мне было всего лет девять. Что родители только не делали, но вылечиться не удавалось. К сожалению, не суждено нам на то время найти врачей, которые могли бы мне помочь. Каждую неделю мне приходилось переживать чистки лица, после которых потом очень долго лечила рубцы. Пилинги, который нет ни в одном международном протоколе. Переливания крови, всевозможные "болтушки", иммуномодуляторы – ничего не помогало. Становилось все хуже и хуже. А потом папа нашел врача в Праге, которая работала на кафедре дерматологии в одном из исследовательских институтов. И мы начали ездить к ней. Она лечила меня исключительно по международным протоколам, руководствовалась принципами доказательной медицины. И в 17 лет мне удалось забыть о своей проблеме. В этом же году я поступила в медицинский вуз на врача-дерматолога. Когда ничего мне не помогало, я очень хотела в этом разобраться. И решила посвятить свою жизнь этому призванию еще с лет 13, настолько была в этой теме", – рассказала дочь Кузьмы Скрябина в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Интересно, что в выборе профессии Мария-Барбара Кузьменко определенным образом пошла по стопам знаменитого отца. Дело в том, что Кузьма Скрябин в свое время тоже заканчивал медицинский ВУЗ. Он получил образование по специальности "стоматолог", однако очень хотел быть хирургом.

Дочь исполнителя до сих пор любит время от времени пересматривать хронику из семейного архива с папой. В частности, она хранит подарки, которые получала от Андрей Кузьменко: "Коллекции конструкторов лего (в свое время я очень этим увлекалась). А еще у меня есть духи, которые он мне когда-то подарил. Я открыла флакон, но не пользуюсь им – храню как память. Он покупал мне много чего без меня, сам, и всегда угадывал – и по предпочтениям, и по размеру".

В 2019 году Мария-Барбара Кузьменко связала себя узами брака с Виктором Туром. Пара познакомилась в социальных сетях, хотя и училась в одном университете. Как признавалась врач, они с любимым не спешат становиться родителями из-за войны.

Кто обманул Светлану Бабийчук на 1,5 млн гривен

После смерти Кузьмы Скрябина права на все его творческие наработки перешли в собственность его жены Светланы Бабийчук. Женщина основала компанию для менеджмента полученных интеллектуальных достижений и предоставила разрешение на использование песен популярному музыкальному лейблу. Однако основатели компании решили нажиться на вдове исполнителя.

Светлана Бабийчук заключила с лейблом соглашение, по которому ей должно было принадлежать 70% дохода от использования творческого наследия Кузьмы Скрябина, а остальные 30% – компании. Однако, как выяснили в Нацполиции, в течение трех лет вдове артиста поступали значительно меньшие выплаты. Оказалось, что представители лейбла намеренно занижали количество прослушивания треков Скрябина на стриминговых платформах, от чего и уменьшалась сумма дохода правообладательницы. Кроме того, следствие установило, что соучастники использовали чешскую компанию, которую контролировал один из основателей лейбла, скрывая этот факт от вдовы певца.

По подсчетам независимой экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, Светлана Бабийчук не получила как минимум 1,5 млн гривен прибыли за цифровое распространение музыкальных произведений артиста в период с 2017 по 2019 год.

Позже стало известно, что вдову Скрябина обманули на крупную сумму средств в лейбле Moon Records. Соучредитель компании Андрей Пасечник был объявлен в розыск. Незадолго до этого директору лейбла Татьяне Корчемахе вручили подозрение, а со временем Офис Генерального прокурора передал обвинительный акт в суд за подделку документов и мошенническое завладение значительной суммой денег путем злоупотребления доверием.

