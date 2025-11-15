Кто вылетел из 'МастерШеф 16' в тринадцатом выпуске: злую шутку сыграли конфликт и рататуй. Фото

В субботу, 15 ноября, вышел тринадцатый выпуск кулинарного шоу "МастерШеф 16", который принес очередную драматическую развязку и неожиданное решение судей. После напряженной "битвы черных фартуков" проект покинул Юрий Котляр. Участник не справился с последним заданием как в плане своего мастерства, так и коммуникации.

Видео дня

Традиционно черные фартуки получили те аматоры, которые продемонстрировали самые слабые результаты в основных конкурсах недели. OBOZ.UA следил за событиями.

Детали "битвы черных"

В 13 выпуске проекта "МастерШеф 2025" звездные шефы решили помочь участникам закрыть давние конфликты, накопившиеся за время шоу. Кулинарам пришлось готовить вместе с соперниками, с которыми они сейчас враждуют.

А вот на "битве черных" они налаживали коммуникацию с теми, кто уже выбыл, но оставил с ними незавершенные споры. Те же участники, которые ни с кем не конфликтовали, получили возможность поработать в тандеме с кулинарами с противоположным темпераментом и мировоззрением.

Всего в "битве черных" соревновались пятеро участников:

Гарик Носач

Виктория Кузнецова

Галина Оруджева

Наталья Кривич

Юрий Котляр

В этом конкурсе они имели большой запас времени, безлимит продуктов и даже заготовленный рецепт. Однако этот рецепт должны были произносить по видеосвязи участники, которые уже выбыли из шоу. Таким образом, Юрию пришлось сотрудничать с Ярославом Кулиниченко, который выбыл еще в 8 выпуске.

Готовить Юрию пришлось рататуй с палтусом.

Мужчины не могли найти общий язык. Ярослав, как говорил позже Юрий, непонятно объяснял рецепт и путал его. Именно поэтому участник "битвы черных" потерял немало времени на разборки.

В итоге блюдо получилось совсем не таким, как того ожидали жюри. В частности, в рыбе нашли множество косточек, а это является весомой ошибкой.

Ранее OBOZ.UA писал: Россия разрушила дом участницы "МастерШеф 16" в исторической части Одессы. К счастью, ее маме, которая находилась дома, удалось спастись.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!