Кто такой Sadsvit, который в 20 лет разрывает украинские тренды: под его песни уничтожают окупантов и играют в S.T.A.L.K.E.R. 2

После выхода долгожданной видеоигры "STALKER 2: Сердце Чернобыля", где было использовано 420 украинских песен, отечественные музыкальные чарты захватил молодой исполнитель Sadsvit (настоящее имя – Богдан Розвадовский). Песня 20-летнего музыканта "Кассета" из одноименного альбома возглавила Топ-50 в украинском Spotify.

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Кроме того, сверху рейтинга оказались и другие треки певца – "Силуэты", "Молодость" и "Персонажи". Следует заметить, что "Кассета" не в первый раз на вершине чарта, ведь композиция завирусилась еще в 2022 году, когда полк "Азов" использовал песню в видео боевых действий.

Что известно о Sadsvit

Sadsvit – псевдоним артиста Богдана Розвадовского. Название состоит из двух слов – "sad" (с англ. – грустный) и английской транслитерации слова "мир", поэтому исполнитель нарек себя "печальным миром".

Розвадовский родился 1 мая 2004 года в городе Ивано-Франковск. Молодой человек получает высшее образование в Прикарпатском национальном университете на юридическом факультете. Музыкой Sadsvit увлекался еще с детства, в подростковом возрасте овладев программами для создания треков. Хотя исполнитель не имеет музыкального образования, но мастерски играет на гитаре и раньше создавал биты для других музыкантов.

Свою карьеру Розвадовский начал в 2020 году с русскоязычной песни "Разбитые мечты". Однако уже как Sadsvit парень впервые выпустил песню того же года, получившую название "Не забувай". Зимой 2021 года вышел первый студийный альбом певца "Cassette". Трек "Молодість" стремительно завоевал популярность в TikTok, в результате чего получил 7 место в рейтинге Топ-50 трендов Украины на Spotify, и 95 место в чарте Ukraine Top 100.

Весной 2022 года полк "Азов" поделился видеороликом о буднях воинов, защищающих Мариуполь, выбрав песню "Кассета" в качестве фоновой музыки. Вскоре его распространили популярные Telegram-каналы и песня возглавила чарты Spotify Viral 50 и Shazam Top 200.

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