Кто станет десятым финалистом Нацотбора на Евровидение 2025: определены порядковые номера претендентов

Суспільне Мовлення объявило порядковые номера участников лонг-листа Нацотбора на Евровидение 2025, которые будут соревноваться за возможность представить свою песню в финале украинской части международного песенного конкурса. Всего в список финалистов не попали десять участников, но только один с лонг-листа сможет присоединиться к ним.

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Голосование, которое определит десятого участника "шорт-листа", начнется 13 января 2025 года и продлится до 17 января. Порядковый номер, за которым можно будет отдать голос за своего фаворита, объявили в прямом эфире в Instagram Суспільне Культура.

Также в Telegram официальный канал украинского песенного конкурса сообщил, с какими песнями они будут выступать. Однако прослушать треки можно будет на YouTube канале "Суспільне Україна" в день начала голосования.

ENLEO – SUPERNOVA МУАЯД – AMNESIA BRYKULETS – Кришталі Ranrawi – Anymore GRISANA – Kohoney Слухай Сашу – Живи MON FIA – Dive Inside YAGODY – БрамаЯ Starykova Hrystyna – Rise FIЇNKA – Культура

Напомним, Евровидение 2025 состоится в Швейцарии в городе Базель. Победителями 68 песенного конкурса стали представители страны – Nemo, поэтому их родина взяла на себя ответственность стать государством-хозяином шоу.

Ранее OBOZ.UA писал, какие девять участников попали в финал Нацотбора на Евровидение 2025.

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