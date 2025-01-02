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Кто станет десятым финалистом Нацотбора на Евровидение 2025: определены порядковые номера претендентов

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Кто станет десятым финалистом Нацотбора на Евровидение 2025: определены порядковые номера претендентов

Суспільне Мовлення объявило порядковые номера участников лонг-листа Нацотбора на Евровидение 2025, которые будут соревноваться за возможность представить свою песню в финале украинской части международного песенного конкурса. Всего в список финалистов не попали десять участников, но только один с лонг-листа сможет присоединиться к ним.

Видео дня

Голосование, которое определит десятого участника "шорт-листа", начнется 13 января 2025 года и продлится до 17 января. Порядковый номер, за которым можно будет отдать голос за своего фаворита, объявили в прямом эфире в Instagram Суспільне Культура.

Также в Telegram официальный канал украинского песенного конкурса сообщил, с какими песнями они будут выступать. Однако прослушать треки можно будет на YouTube канале "Суспільне Україна" в день начала голосования.

  1. ENLEO – SUPERNOVA
  2. МУАЯД – AMNESIA
  3. BRYKULETS – Кришталі
  4. Ranrawi – Anymore
  5. GRISANA – Kohoney
  6. Слухай Сашу – Живи
  7. MON FIA – Dive Inside
  8. YAGODY – БрамаЯ
  9. Starykova Hrystyna – Rise
  10. FIЇNKA – Культура
Кто станет десятым финалистом Нацотбора на Евровидение 2025: определены порядковые номера претендентов

Напомним, Евровидение 2025 состоится в Швейцарии в городе Базель. Победителями 68 песенного конкурса стали представители страны – Nemo, поэтому их родина взяла на себя ответственность стать государством-хозяином шоу.

Ранее OBOZ.UA писал, какие девять участников попали в финал Нацотбора на Евровидение 2025.

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