Ковры на стенах и скромный ремонт: как выглядит дом культовой певицы Раисы Кириченко, где она игнорировала современные удобства

Легендарная украинская исполнительница Раиса Кириченко построила замечательную певческую карьеру, а каждая ее композиция становилась безумно популярной среди слушателей, однако, несмотря на успех, она всегда оставалась довольно скромным человеком. Артистка проживала в небольшом доме в родном селе Корещина на Полтавщине, где категорически отказывалась делать современный ремонт.

Сейчас помещение Кириченко превратили в музей-усадьбу "Мамина вишня", куда ежегодно приезжают около полутора тысяч человек. Как выглядит дом исполнительницы, показали на YouTube-канале "Суспільне Полтава".

В доме Раисы Кириченко есть две основные комнаты, кухня и коридор. Все стены в доме артистки выкрашены в белый цвет, а двери в более яркий оттенок – нежно голубой. Певица украшала дом с помощью вышитых рушников. На стены она вешала ковры.

На самом видном месте в доме расположена печь. Раиса Кириченко никогда не хотела ее убирать, даже по просьбе мужа, ведь у нее было много важных воспоминаний. Да и вообще исполнительница принципиально не покупала новую мебель в дом и игнорировала современные удобства, потому что хотела сохранить его таким, как сделали ее родители.

Другой важной частью дома исполнительницы является беседка. Там Раиса Кириченко собирала своих друзей и угощала варениками и борщом.

Что известно о культовой певице

Раиса Кириченко родилась 14 октября 1943 года в селе Корещина. Свою первую певческую практику она прошла еще во времена учебы в Землянковской школе, а также принимала активное участие в жизни учебного заведения.

Вскоре Раиса Кириченко начала работать в колхозе, где была участницей хора доярок, а позже устроилась на Кременчугский автомобильный завод. Артистка не получала специального музыкального образования, однако это не помешало ей добиться успеха в любимом деле.

Начиная с 1962 года Раиса Кириченко пела в ансамбле "Радуга" Полтавской филармонии. Кстати, там исполнительница познакомилась с Николаем Кириченко, за которого вышла замуж в 1963-м. Она начала активно развивать карьеру, записывать песни, а со временем выпустила собственные компакт-диски: "Долі моєї село" и "Цвіте черемшина".

Раиса Кириченко гастролировала как в Украине, так и за ее пределами, однако в 1995-м у нее возникли проблемы со здоровьем. Артистка перенесла пересадку почки в 1998-м, что продлило ее жизнь на 7 лет. И все же полностью преодолеть болезнь не получилось, поэтому 9 февраля 2005-го Кириченко отошла в вечность.

Но творчество исполнительницы до сих пор не теряет своей актуальности. В прошлом году соцсеть TikTok захватил тренд на песню Раисы Кириченко "Я козачка твоя". Его суть заключается в том, что юзеры вместо привычных современных фраз используют более устаревшие варианты. Словосочетания вызывают ассоциации с детством, ведь когда-то нам слово в слово говорили подобное родители.

