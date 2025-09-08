'Голые' платья и опасные разрезы: 5 самых откровенных образов на MTV Video Music Awards 2025. Фото

MTV Video Music Awards традиционно становится площадкой для звездных экспериментов, и 2025 год не стал исключением. Арена UBS в Нью-Йорке превратилась в подиум, где царили прозрачные ткани, глубокие вырезы и акцент на тело. Церемония вручения премий собрала самых ярких представителей музыкальной индустрии, и каждый стремился выделиться собственным стилем.

Среди самых обсуждаемых трендов вечера – "голые" платья, создающие иллюзию отсутствия одежды, и платья с рискованными разрезами. Сабрина Карпентер, Тейт Мак-Рей, Никки Глейзер и Оландрия Картен выбрали прозрачные материалы, а Аликс Эрл и Yungblud сделали ставку на провокационные силуэты. OBOZ.UA собрал самые выдающиеся образы вечера.

Тейт Мак-Рей выбрала белое платье в греческом стиле от Ludovic de Saint Sernin с глубоким декольте и легкой прозрачной тканью. Певица назвала вдохновением образ "презренной медузы, превращающей парней в камень".

Сабрина Карпентер поразила красным платьем Valentino с блестками в форме цветов и открытой талией. Для акцента она добавила сиренево-розовое боа, создав атмосферу старого Голливуда.

Джессика Симпсон вернулась на VMA после долгого перерыва в черном прозрачном платье от Кристиана Сириано с корсетом и подчеркнутой линией талии.

Тейлор Момсен представила собственный бунтарский стиль в черном бюстгальтере, длинной юбке с низкой талией и платформенных сапогах.

Аликс Эрл рискнула с белым мини-платьем Tom Ford с глубокими боковыми вырезами, признавшись, что должна была ехать на церемонию полулежа, чтобы не смять наряд.

