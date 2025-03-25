"Команду охватил ужас": Alyona Alyona удивила, почему ей пришлось обманывать на Евровидении 2024
Реквизит, испугавший всю команду Евровидения 2024, стал одним из самых больших неожиданностей во время подготовки выступления Alyona Alyona на конкурсе. Речь идет о кинжале, который репер эффектно вынимала из волос во время номера Teresa & Maria. Этот предмет стал источником паники среди организаторов шоу, из-за чего артистке приходилось врать.
Как выяснилось в интервью Новому каналу, кинжал был изготовлен из олова и имел металлическое покрытие, чтобы выглядеть как настоящий металл. Во время генеральных репетиций команда шоу серьезно обеспокоилась, что этот реквизит может упасть на пол, повредив состоявший из пикселей экран.
"Когда у нас начались генеральные репетиции, всю команду Евровидения охватил ужас, что он упадет на пол, который был экраном, состоявшим из пикселей, и эти пиксели испортятся. Организаторы думали, что кинжал металлический и тяжелый. Мы им объясняли, что ничего не будет, потому что он втрое легче, чем настоящий металл, который был бы острым и мог бы ранить", – рассказала репер.
Однако во избежание непредвиденных ситуаций ей пришлось придумать хитрый способ, как скрыть кинжал во время выступления. Реквизит был закреплен в ее волосах, а после того, как она его доставала, репер просто осторожно опускала кинжал по шелковому костюму, чтобы он стал незаметным.
"Он крепился у меня на волосах. И нам пришлось говорить, что после того, как его достану, буду прятать кинжал где-то в штанине. На самом же деле я просто осторожно опускала его по одежде, костюм был шелковый, поэтому кинжал легонько съезжал, и потом ногой на нем прокручивалась и вращалась так, чтобы его не было видно. И у всех возник большой вопрос: где я подела кинжал?", – добавила Alyona Alyona.
Кинжал всегда оставался проблемой. Каждую репетицию, когда камера выключалась, Alyona Alyona быстро вставала и летела забирать реквизит, потому что команда клинеров могла случайно потерять его.
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