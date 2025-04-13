'Когда из каждого окна будут стрелять'. Актер Даниил Мирешкин, защищающий Украину, дал свой прогноз на окончание войны

Популярный актер Даниил Мирешкин, ушедший в 2022 году добровольцем на фронт, как и большинство военных, не любит вопрос о том, как долго продлится война. По его словам, уверенность в нашей победе в жестоком противостоянии с Россией появится только тогда, когда все граждане будут чувствовать ответственность за то, что происходит.

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Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, самая большая гарантия нашей безопасности – это сильный социум.

"Нам нужно прекратить мыслить в контексте продолжения или окончания войны, – говорит воин Мирешкин. – Необходимо перестать вообще задавать этот вопрос, потому что на самом деле он не важен. Важно, когда у нас будет государство, на которое Россия не рискнет нападать. Ибо только так сможем находиться в безопасности. Вне контекста сильного войска, конечно".

"Война может закончиться, а потом снова начаться, – добавляет актер-военный . – Или нас могут захватить изнутри, навязав свою власть. Но будет иначе, если Россия поймет, что нет смысла сюда лезть, потому что из каждого окна будут стрелять. Здесь все говорят по-украински и чувствуют себя украинцами. Нас всех тошнит от "русского мира", он для нас неприемлем. Вот только это на самом деле самая большая гарантия нашей безопасности. Единственная наша возможность выиграть войну – это создание сознательного общества. Только так мы обезопасим себя от будущих захватнических войн России. Сильный социум – это едва ли не единственное, что может нам гарантировать безопасность".

Полное интервью с Даниилом Мирешкиным читайте на OBOZ.UA здесь.

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