Кастинг длился год: легендарный ведущий 'ВусоЛапоХвіст' раскрыл, как без опыта попал на телевидение

Александр Ярема, многолетний ведущий детской программы "ВусоЛапоХвіст", рассказал, как без телевизионного опыта попал в проект, который впоследствии сделал его узнаваемым на всю страну. По словам актера, путь на телевидение оказался значительно длиннее и сложнее, чем может казаться со стороны.

Как признается Ярема в интервью Алине Доротюк, кастинг на "ВусоЛапоХвіст" длился почти год. Его неоднократно вызывали на пробы, меняли формат, задачи и подход, а окончательное решение приняли лишь после многочисленных этапов отбора.

Актер вспоминает, что на момент начала кастингов работал в театре и имел лишь единичные роли в кино. Телевидение было для него мечтой, но четкого плана, как туда попасть, не существовало.

"Я мечтал о телевидении. У меня был театр, какое-то кино начиналось, в каких-то эпизодах играл. Я хотел на телевидение, залезть в телевизор", – рассказал Ярема.

По его словам, он представлял себя именно в детском формате или программе о животных. Однажды, просматривая телепроекты, он обратил внимание на программу "3х4: самое смешное домашнее видео". Впоследствии ему позвонили с телеканала СТБ и пригласили на собеседование. Однако путь к "ВусоЛапоХвісту" был не прямым: сначала ему предлагали другие детские форматы, которые так и не дошли до эфира.

Ключевым стал именно длительный кастинг в "ВусоЛапоХвіст"."Там был большой кастинг. В течение года. Через каждые два месяца снова на кастинг, снова что-то меняли. И где-то через год вышла первая программа", – отметил актер.

В результате Ярема стал ведущим шоу, в котором проработал семь лет.

Актер также отметил, что настоящее признание пришло к нему уже в зрелом возрасте, и он воспринимает это как часть собственного жизненного пути.

"Не знаю, может такой мой путь. Надо было все это пройти", – добавил он.

