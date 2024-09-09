Названы финалисты Нацотбора на Детское Евровидение 2024: самой молодой участнице всего 10 лет

Финалистами Нацотбора на Детское Евровидение в этом году стали шесть талантливых вокалистов в возрасте от 10 до 13 лет. "Суспільне Мовлення" объявило главных претендентов на победу после вокальных прослушиваний и участия в летней "звездной школе".

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Окончательный список финалистов объявили во время выпуска музыкального реалити-шоу "Дневники Детского Евровидения". Об этом сообщили на сайте "Суспільне Культура".

За победу в финале сразятся:

– 13-летняя Анастасия Белибова из города Южноукраинск Николаевской области;

– 12-летняя Ангелина Глогусь из Тернополя;

– 10-летняя одесситка Злата Иванив;

– 11-летняя Вероника Коган из Харьковщины;

– 12-летний Илья Коновченко (ILKO) из многострадального Харькова, временно проживающий в Швейцарии;

– 12-летний Артем Котенко из города Ахтырка Сумской области.

Они выступали вживую под аккомпанемент композитора Евгения Хмары. У финалистов пока нет своих песен, с которыми они выступят в финале, однако уже 15 сентября еврофаны смогут увидеть процесс создания конкурсных заявок для финалистов.

Написанием песен будут заниматься Светлана Тарабарова и Евгений Триплов, между которыми распределят участников с помощью жеребьевки. Финал состоится 22 сентября в 18:00.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Суспільне" назвало имена ведущих, которые будут поддерживать маленьких участников.

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