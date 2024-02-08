Как выглядят сегодня близнецы из США, родившиеся с разным цветом кожи. Фото 7-летних Калани и Джарани

В 2016 году в городе Квинс, штат Иллинойс, США, родились две уникальные девочки-близнецы. А уникальны они потому, что были совсем не похожи друг на друга. Калани Дин родилась со светлой кожей, как у ее матери Уитни, а Джарани Дин унаследовала темный цвет кожи от своего отца-афроамериканца Томаса. Рождение близнецов с разным цветом кожи у межрасовых пар встречается 1 раз на 500 случаев.

Сейчас девочкам по 7 лет. И, проанализировав их общие фото в Instagram, можно сделать вывод, что с возрастом они стали более похожими друг на друга – Калани стала темнее, чем была при рождении. OBOZ.UA решил показать, как изменились близняшки и рассказать, что о них известно.

Когда девочки только появились на свет, их родители, конечно, изрядно испугались. Впоследствии им объяснили, что подобные случаи, пусть и очень редко, но все же случаются. Со временем мама близняшек поняла, что ее дети смогут стать символом против расизма и напоминанием о необходимости любить всех одинаково.

"Калани была настолько белой, насколько это возможно. Я просто отрицала это, потому что, знаете, какие шансы на это? Я бы никогда не подумала, что у меня будет черно-белая двойня. Когда я ее увидела, то спросила, не является ли она альбиносом", – поделилась когда-то Уитни в интервью изданию TODAY.

О пережитом опыте рассказал и отец близняшек. Он вспомнил, что первой родилась Калани – девочка с белой кожей. Это, безусловно, очень смутило темнокожего отца. Однако, когда он увидел вторую дочь, вопросов возникло еще больше.

"Я подумал: "Да, она немного светлая", но я подумал, что, возможно, младенцы такие, когда они только рождаются. Но через пару минут ее сестра вышла немного темнее. За свою жизнь я бы никогда не подумал, что у меня будет девочка с голубыми глазами. Я не думал, что мне это удастся! Я надеюсь, что многие увидят, что цвет на самом деле не имеет большого значения. Главное – это любовь. Таинственные вещи могут случаться, и жизнь – это благословение", – говорил Томас.

И сейчас девочки действительно не очень похожи на близняшек, однако кое-что общее у них все же есть. В большинстве своем их одевают в одинаковую одежду и делают им одинаковые прически – африканские косички.

Впрочем, мама девочек утверждает, что одинаковая одежда и прически не очень помогают, и многие до сих пор не верят, что Калани и Джарани – близнецы.

Для ученых всегда было загадкой, как гены взаимодействуют друг с другом, учитывая, что существует так много генов, контролирующих оттенок кожи и цвет глаз. "Физические черты, которые вы можете увидеть в человеке, – это лишь небольшая часть генетического разнообразия человеческих популяций. Часто мы сосредотачиваемся только на том, что видят наши глаза, но то, что мы видим, – это крошечная верхушка айсберга настоящего генетического разнообразия каждого человека ", – говорит доктор Брайс Мендельсон, медицинский генетик из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

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