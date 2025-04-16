Режиссер фильма 'Сам дома 2', в котором снялся Трамп, придумал способ проучить президента США, но побоялся мести: меня выгонят из страны

Культовая рождественская комедия "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" снова оказалась в центре внимания – на этот раз не из-за безумных приключений Кевина МакКалистера, а из-за короткого, но резонансного появления Дональда Трампа в ленте. Режиссер фильма Крис Коламбус признался, что уже давно сожалеет о решении оставить сцену с президентом США в финальном монтаже. Более того, он хотел бы ее вырезать, однако опасается общественной реакции и даже депортации.

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Как пишет Variety, появление Трампа в фильме для режиссера "стало этим проклятием. Это стало для меня альбатросом. Я просто хотел бы, чтобы это исчезло".

"Я не могу это вырезать. Если я его вырежу, меня, наверное, вышлют из страны. Меня сочтут непригодным для жизни в Соединенных Штатах, поэтому мне придется вернуться в Италию или куда-то еще", – признался Коламбус.

Скандальная сцена, продолжающаяся около семи секунд, показывает, как Кевин МакКалистер заходит в гостиницу Plaza в Нью-Йорке и обращается к мужчине в костюме, которым оказывается Дональд Трамп. Будущий президент указывает мальчику направление и исчезает из кадра.

На момент съемок в 1992 году отель Plaza принадлежал Трампу. Коламбус в 2020 году рассказывал, что договориться о съемках в этом престижном месте оказалось непросто. Несмотря на оплаченную аренду, Трамп поставил ультиматум: хотите снимать в Plaza – позвольте мне появиться в фильме.

"Мы заплатили гонорар, но он также сказал: "Единственный способ, которым вы можете пользоваться Plaza, – это если я буду в фильме". Так что мы согласились снять его в фильме, и когда мы показали его впервые, произошла странная вещь: люди аплодировали, когда Трамп появился на экране. Поэтому я сказал своему редактору: "Оставьте его. Это момент для зрителей", – вспомнил режиссер.

Впрочем, этот шаг обернулся для Коламбуса постоянной тенью. С годами, когда Трамп стал политической фигурой, многие поклонники фильма начали воспринимать сцену как лишнюю и неуместную. Начали появляться петиции и онлайн-кампании с требованием вырезать Трампа из фильма или цифрово заменить его другим актером.

Один из самых громких моментов кампании произошел в 2021 году, когда актер Маколей Калкин поддержал идею фаната о цифровой замене Трампа взрослым Калкиным. В ответ на твит с текстом: "Петиция о цифровой замене Трампа в "Один дома 2" на 40-летнего Маколея Калкина", актер ответил лаконично: "Продано".

В свою очередь Трамп не остался в стороне от дискуссии. В 2023 году он написал в собственной соцсети Truth Social, что якобы Коламбус сам "умолял" его сняться в ленте.

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