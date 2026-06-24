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Как получить фигуру, как у модели Victoria's Secret: "ангел" Адриана Лима, которая разрушила культ нездоровой худобы, раскрыла секреты

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Адриана Лима раскрыла секреты своей потрясающей фигуры
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"Ангел" Victoria's Secret Адриана Лима поражает публику своей невероятной фигурой при каждом появлении на подиуме или на других публичных мероприятиях. 45-летняя знаменитость смогла искоренить моду на нездоровую худобу, вместо этого постоянно демонстрируя рельефные мышцы и пресс. Конечно, такая форма не появляется просто так, поэтому для достижения тела "мечты" модель придерживается строгого режима.

Адриана Лима рассказывала, что главными секретами ее фигуры являются правильное питание, а также регулярные и довольно сложные физические нагрузки, пишет Daily Mail. Звезда не щадит себя в спортзале, более того, одним из ее тренеров является бывший профессиональный боксер Майкл Оладжиде-младший.

Адриана Лима обладает потрясающей фигурой

"Я каждый день хожу в спортзал. А если я не в спортзале, то тренируюсь где-нибудь в другом месте, например, в своей спальне", – рассказывала модель.

Около 80% тренировок Адрианы Лимы приходится на бокс. Как подчеркивал тренер модели, она занимается спортом интенсивнее, чем другие "ангелы" Victoria’s Secret, что вызывает у ее коллег только восхищение. Звезда делает акцент на кардио-тренировках, в частности, на упражнениях с боевыми канатами, и даже в путешествии берет с собой скакалку.

Кроме того, Адриана Лима любит бегать – несколько раз в неделю она преодолевает расстояние в пять километров. А вот когда модели хочется чего-то более спокойного, она занимается йогой или пилатесом.

Модель рассказала, что много тренируется

Важную роль в формировании потрясающей фигуры знаменитости играет питание. Она ест шесть раз в день небольшими порциями. На завтрак Адриана Лима предпочитает овсянку с орехами и фруктами, а ее утренний перекус состоит из протеинового коктейля с фруктами или овощами. На обед она часто выбирает куриную грудку с бататом, киноа или рисом. Второй перекус звезды — нарезанные морковь и сельдерей, а на ужин она любит салат с курицей или рыбой. За несколько часов до сна Лима ест гречку с конопляным молоком и медом, что, по ее словам, помогает пищеварению и уменьшает тягу к сладкому.

Иногда "ангел" Victoria's Secret все же выходит за рамки пищевых ограничений. Она обожает шоколадный торт, поэтому может съесть несколько кусочков за один раз.

Звезду считают основоположницей популяризации пышных форм в модельном бизнесе

Отметим, что Адриана Лима начала стремительно развивать свою карьеру в нулевых. Она покорила широкую публику и представителей всемирно известных брендов своими соблазнительными формами, благодаря чему разрушила культ нездоровой худобы и изменила стандарты красоты.

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