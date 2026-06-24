Как получить фигуру, как у модели Victoria's Secret: "ангел" Адриана Лима, которая разрушила культ нездоровой худобы, раскрыла секреты

"Ангел" Victoria's Secret Адриана Лима поражает публику своей невероятной фигурой при каждом появлении на подиуме или на других публичных мероприятиях. 45-летняя знаменитость смогла искоренить моду на нездоровую худобу, вместо этого постоянно демонстрируя рельефные мышцы и пресс. Конечно, такая форма не появляется просто так, поэтому для достижения тела "мечты" модель придерживается строгого режима.

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Адриана Лима рассказывала, что главными секретами ее фигуры являются правильное питание, а также регулярные и довольно сложные физические нагрузки, пишет Daily Mail. Звезда не щадит себя в спортзале, более того, одним из ее тренеров является бывший профессиональный боксер Майкл Оладжиде-младший.

"Я каждый день хожу в спортзал. А если я не в спортзале, то тренируюсь где-нибудь в другом месте, например, в своей спальне", – рассказывала модель.

Около 80% тренировок Адрианы Лимы приходится на бокс. Как подчеркивал тренер модели, она занимается спортом интенсивнее, чем другие "ангелы" Victoria’s Secret, что вызывает у ее коллег только восхищение. Звезда делает акцент на кардио-тренировках, в частности, на упражнениях с боевыми канатами, и даже в путешествии берет с собой скакалку.

Кроме того, Адриана Лима любит бегать – несколько раз в неделю она преодолевает расстояние в пять километров. А вот когда модели хочется чего-то более спокойного, она занимается йогой или пилатесом.

Важную роль в формировании потрясающей фигуры знаменитости играет питание. Она ест шесть раз в день небольшими порциями. На завтрак Адриана Лима предпочитает овсянку с орехами и фруктами, а ее утренний перекус состоит из протеинового коктейля с фруктами или овощами. На обед она часто выбирает куриную грудку с бататом, киноа или рисом. Второй перекус звезды — нарезанные морковь и сельдерей, а на ужин она любит салат с курицей или рыбой. За несколько часов до сна Лима ест гречку с конопляным молоком и медом, что, по ее словам, помогает пищеварению и уменьшает тягу к сладкому.

Иногда "ангел" Victoria's Secret все же выходит за рамки пищевых ограничений. Она обожает шоколадный торт, поэтому может съесть несколько кусочков за один раз.

Отметим, что Адриана Лима начала стремительно развивать свою карьеру в нулевых. Она покорила широкую публику и представителей всемирно известных брендов своими соблазнительными формами, благодаря чему разрушила культ нездоровой худобы и изменила стандарты красоты.

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