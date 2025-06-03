Как Папа Римский на самом деле относился к войне в Украине? Стало известно о невероятной истории в Ватикане с участием художника Ивана Марчука

Папа Римский Франциск сердечно переживал о том, что происходит в Украине. А разговоры о пророссийских взглядах понтифика – это политические игры в пользу агрессора.

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Об этом рассказала OBOZ.UA искусствовед Тамара Стрипко, близкая подруга легендарного украинского художника Ивана Марчука, который имел частную аудиенцию с Папой Римским незадолго до его смерти. Встреча состоялась во время персональной выставки художника в Ватикане.

"Когда мы готовились к поездке, посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш подал обращение в канцелярию о приеме Ивана Марчука у Папы, – рассказывает Тамара Стрипко, – Речь шла о коллективной аудиенции. И тут вдруг за два дня до встречи у Папы оказывается российский художник Никас Сафронов. Совершенно неожиданно ему устраивают частную аудиенцию. Ее сразу громко рекламирует российская пропаганда. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова и так далее. Сафронов привез Папе в подарок свою картину с изображением храма, где проходила первая служба понтифика. Более того, отметил, что эта картина летала по космической орбите в 2022 году. Российские медиа написали, что Папа "чуть не расплакался, получая подарок". Вы представляете, как они все обставили?".

"А на второй день нам сообщили, что Папа решил изменить нашу аудиенцию с коллективной на частную, – продолжает пани Тамара, – Это был способ противодействия – там прекрасно поняли, как появлением россиянина пытались нивелировать визит украинского художника. Когда Иван Марчук вышел из резиденции, его сразу спросили об ощущениях. Сказал о понтифике: "Он мягкий и добрый". Между ними сразу установилась духовная связь. Мы убедились, что он действительно переживает за то, что происходит в Украине. А то, что выхватывали из его проповедей и речей, – это кому-то просто так надо, чтобы создавалось впечатление, что занимает выгодную РФ позицию. На самом деле это не так, хотя пророссийские настроения в Ватикане присутствуют".

Тамара Стрипко, которая присутствовала на встрече, рассказала, о чем там шла речь: "О чем говорили? Об искусстве, о вечном в картинах Марчука, о том, что добро таки должно победить зло. Очень трогательный был разговор. И это фактически была последняя частная аудиенция Папы, он уже не очень хорошо себя чувствовал".

Ранее OBOZ.UA писал, что Папа Римский Франциск задонатил на беспилотник украинским защитникам. На личные деньги понтифика в декабре 2023 года приобрели дрон типа Mavic для 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр". Но тогда эту информацию по понятным причинам держали в тайне, а благотворителя назвали "Тайным Сантой".

Полное интервью с Иваном Марчуком и Тамарой Стрипко читайте на ОBOZ.UA здесь.

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