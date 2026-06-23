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Ирма Витовская сравнила русскоязычных подростков с "наркоманами" и предложила способ, как навсегда искоренить язык врага среди детей

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Ирма Витовская сравнила русскоязычных подростков с 'наркоманами'
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Актриса Ирма Витовская заявила, что русский язык среди украинских подростков по-прежнему остается серьезной проблемой. По ее мнению, кардинально изменить ситуацию может создание полностью украиноязычной образовательной среды – от детских садов до школ и кружков.

Также артистка резко высказалась о тех, кто продолжает пользоваться русским языком после всего, что пережили украинцы. Во время интервью Елизавете Цареградской для "Суспільного" она сравнила такое поведение с человеком, который осознает вред наркотиков, но все равно их употребляет.

Витовская сначала призналась, что ее раздражает русская поп-музыка, которую слушают украинские подростки. По мнению актрисы, родители должны объяснять детям, почему в условиях войны важно отказываться от российского культурного продукта.

"Я не хочу слышать российскую попсу из колонок подростков. Потому что, значит, подросткам не хватает дома общения с родителями, чтобы объяснить им причинно-следственную связь, почему это нельзя слушать", – отметила она.

Витовская призналась, что ее раздражает российская поп-музыка, которую слушают украинские подростки.

По словам актрисы, особенно больно наблюдать за этим на фоне гибели украинцев от российских ракет и на фронте. Она также подчеркнула, что считает русский язык частью проблемы, которая влияет на будущее страны.

"Потому что только что похоронили детей, которые тоже говорили по-русски. Их убили российские ракеты, – поделилась своей болью актриса. – Какое здесь отношение к языку? Ведь это как наркоман, который тихо принимает наркотики, а всем говорит о том, что от наркотиков бывает смерть".

Она подчеркнула, что считает русский язык частью проблемы, которая влияет на будущее страны.

По мнению Витовской, если украинский язык постепенно утратит свои позиции среди молодого поколения, это может иметь серьезные последствия для государства, и политико-гражданская проблема, связанная с войной с РФ, повторится: "Украина не устоит. Почему? Потому что в следующих поколениях, если украинский язык исчезнет и останется только русский, это снова станет единым полем".

Как можно искоренить русский язык из Украины

В то же время актриса рассказала, как именно, по ее мнению, можно изменить языковую ситуацию. Она считает, что все образовательное пространство должно стать украиноязычным – не только во время уроков, но и на переменах, в школьных дворах, кружках и при общении персонала.

Она считает, что вся образовательная среда должна стать украиноязычной

"Нужно проявить политическую волю – признать всю образовательную среду украиноязычной, начиная с детских садов и всех образовательных кружков – и речь идет не только о преподавании предметов на украинском языке, но и о той среде, в которую человек попадает, выйдя за ворота. Это улицы, переменки, весь персонал, площадки, где гуляют дети, все", – рассказала о стратегии Витовская.

Актриса убеждена, что такой подход не даст мгновенного эффекта, но позволит постепенно изменить языковые привычки новых поколений. По ее словам, дети должны с раннего возраста находиться в среде, где украинский язык является естественным языком общения не только на уроках, но и в повседневной жизни.

Ирма Витовская откровенно высказалась о языковой ситуации

Актриса также отметила, что сама в свое время сознательно перешла на украинский язык после того, как стала больше интересоваться историей. Именно поэтому она убеждена, что языковой "перелом" возможен, однако для этого нужны совместные усилия педагогов, родителей и государства.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирма Витовская раскрыла разницу между украинцами дома и в эмиграции и сравнила беженцев с "рыбками в аквариуме". В частности, как подчеркнула актриса, у каждого человека были свои причины покинуть родную страну, поэтому не стоит считать, что все они оторваны от реалий нынешней жизни в Украине.

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