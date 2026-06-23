Ирма Витовская сравнила русскоязычных подростков с "наркоманами" и предложила способ, как навсегда искоренить язык врага среди детей

Актриса Ирма Витовская заявила, что русский язык среди украинских подростков по-прежнему остается серьезной проблемой. По ее мнению, кардинально изменить ситуацию может создание полностью украиноязычной образовательной среды – от детских садов до школ и кружков.

Видео дня

Также артистка резко высказалась о тех, кто продолжает пользоваться русским языком после всего, что пережили украинцы. Во время интервью Елизавете Цареградской для "Суспільного" она сравнила такое поведение с человеком, который осознает вред наркотиков, но все равно их употребляет.

Витовская сначала призналась, что ее раздражает русская поп-музыка, которую слушают украинские подростки. По мнению актрисы, родители должны объяснять детям, почему в условиях войны важно отказываться от российского культурного продукта.

"Я не хочу слышать российскую попсу из колонок подростков. Потому что, значит, подросткам не хватает дома общения с родителями, чтобы объяснить им причинно-следственную связь, почему это нельзя слушать", – отметила она.

По словам актрисы, особенно больно наблюдать за этим на фоне гибели украинцев от российских ракет и на фронте. Она также подчеркнула, что считает русский язык частью проблемы, которая влияет на будущее страны.

"Потому что только что похоронили детей, которые тоже говорили по-русски. Их убили российские ракеты, – поделилась своей болью актриса. – Какое здесь отношение к языку? Ведь это как наркоман, который тихо принимает наркотики, а всем говорит о том, что от наркотиков бывает смерть".

По мнению Витовской, если украинский язык постепенно утратит свои позиции среди молодого поколения, это может иметь серьезные последствия для государства, и политико-гражданская проблема, связанная с войной с РФ, повторится: "Украина не устоит. Почему? Потому что в следующих поколениях, если украинский язык исчезнет и останется только русский, это снова станет единым полем".

Как можно искоренить русский язык из Украины

В то же время актриса рассказала, как именно, по ее мнению, можно изменить языковую ситуацию. Она считает, что все образовательное пространство должно стать украиноязычным – не только во время уроков, но и на переменах, в школьных дворах, кружках и при общении персонала.

"Нужно проявить политическую волю – признать всю образовательную среду украиноязычной, начиная с детских садов и всех образовательных кружков – и речь идет не только о преподавании предметов на украинском языке, но и о той среде, в которую человек попадает, выйдя за ворота. Это улицы, переменки, весь персонал, площадки, где гуляют дети, все", – рассказала о стратегии Витовская.

Актриса убеждена, что такой подход не даст мгновенного эффекта, но позволит постепенно изменить языковые привычки новых поколений. По ее словам, дети должны с раннего возраста находиться в среде, где украинский язык является естественным языком общения не только на уроках, но и в повседневной жизни.

Актриса также отметила, что сама в свое время сознательно перешла на украинский язык после того, как стала больше интересоваться историей. Именно поэтому она убеждена, что языковой "перелом" возможен, однако для этого нужны совместные усилия педагогов, родителей и государства.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирма Витовская раскрыла разницу между украинцами дома и в эмиграции и сравнила беженцев с "рыбками в аквариуме". В частности, как подчеркнула актриса, у каждого человека были свои причины покинуть родную страну, поэтому не стоит считать, что все они оторваны от реалий нынешней жизни в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!