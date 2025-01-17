Имеет 10 праправнуков: как выглядит самая старая женщина Украины и в чем секрет ее долголетия. Фото

Самая пожилая женщина Украины проживает в селе Чарторыйск на Волыни. Екатерине Коць осенью 2024 года исполнилось 108 лет.

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Долгожительница, родившаяся в 1916 году, имеет большое количество наследников: воспитала троих дочерей, дождалась восемь внуков, 11 правнуков и 10 праправнуков. О том, в чем секрет ее долголетия, говорилось в репортаже ТСН.

По словам одной из дочерей 108-летней Екатерины, женщина никогда ни на кого не сердилась и была набожной, а с детства работала в колхозе. Даже в преклонном возрасте, до 100 лет, Коць продолжала вести свое хозяйство и любила ходить в лес по грибы и ягоды.

Односельчане рассказали журналистам, что Екатерина Коць всегда улыбчивой, приветливой и очень активной.

"Всегда была веселой, – рассказали местные жительницы. – От нее в лесу никакой гриб, никакая ягодка не могли скрыться. Она все собирала в лесу".

Одну из дочерей и мужа украинка пережила. В прошлом году она старалась справляться в доме и на улице сама, однако теперь ей необходима посторонняя помощь из-за неудачного падения. За старушкой ухаживают две ее дочери. Они рассказали, что женщина в последнее время начала забывать имена и лица окружающих, однако она вежливо переспрашивает у них, кем они являются.

Родственники и знакомые Екатерины Коць уверены, что секретом ее долголетия являются постоянное движение, здоровая пища с собственного огорода и умение радоваться жизни, несмотря на тяжелые обстоятельства.

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