Их убила погоня за красотой: пять знаменитостей, умерших из-за пластических операций. Фото

Пластическая хирургия активно развивается и собирает все больше клиентов по всему миру, однако известны случаи, когда слишком сильное увлечение модификацией внешности приводило к печальным последствиям. Звезды здесь не исключение.

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Желание изменить свое лицо и тело, чтобы "выглядеть лучше" на сцене, в кино или на фото, у некоторых известных людей перерастает в нездоровую зависимость. OBOZREVATEL рассказывает о пяти знаменитостях, смерть которых связывают с пластической хирургией.

1. Пит Бернс, 57 лет

Британский музыкант, вокалист группы Dead or Alive привлекал внимание к себе не только композиторским талантом и голосом, но и нестандартной внешностью. По информации СМИ, он перенес около 300 пластических операций.

У Бернса был андрогинный образ, он многократно увеличивал губы, вставил в щеки импланты, менял форму носа. Кстати, первую операцию он перенес после того, как ему сломали нос. Также музыкант носил парики и ярко красился.

Летом 2016 года Бернсу пришлось провести серию хирургических вмешательств, в ходе которых ему удалили почти все зубы и устранили последствия сделанных ранее неудачных "инъекций красоты". Лечение так и не было доведено до конца. 23 октября 2016 года звезда скончалась от сердечного приступа.

2. Кристина Эштен Гуркани, 34 года

Американская модель Кристина Эштен Гуркани под ником Ashten G. прославилась в интернете как двойник Ким Кардашьян. Она зарабатывала на своей внешности на сервисе OnlyFans.

Женщина перенесла немало операций, чтобы добиться схожести с Ким. В частности, американка экстремально увеличила грудь и ягодицы.

Умерла Ashten G. 20 апреля 2023 года из-за обширного инфаркта спустя несколько часов после очередного хирургического вмешательства.

3. Джозелин Кано, 29 лет

Эта интернет-звезда с 12 миллионами подписчиков тоже хотела быть похожей на Ким Кардашьян. В сети ее называли "мексиканской Ким".

Джозелин Кано работала популярным диетологом и моделью, делилась своими откровенными фото на онлайн-платформе OnlyFans. В 2020 году женщина отправилась в Колумбию, чтобы сделать процедуру подтяжки ягодиц для увеличения их объема. 7 декабря модель скончалась в больнице.

4. Сент фон Колуччи, 22 года

Этот канадский актер переехал в Южную Корею в 2019 году. Продюсер Сент фон Колуччи подтвердил, что мужчина имел комплексы из–за внешности. "У него была очень квадратная линия челюсти и подбородок, и ему не нравилась их форма, он думал, что она слишком широкая", – заявил Эрик Блейк.

Поэтому актер был постоянным клиентом пластических хирургов, добиваясь сходства с участником K-pop группы BTS Паком Чимином. В частности, он сделал подтяжку лица, век, бровей и уменьшил губы.

Канадец перенес 12 операций, но после осложнений последней умер. Размещенный в челюсти имплант вызвал инфекцию. Врачи интубировали актера, изъяли имплант и пытались спасти пациента, но безрезультатно. 22 апреля 2023 года Сент фон Колуччи не стало.

5. Соланж Маньяно, 38 лет

Она была "Мисс Аргентина-1994", фотомоделью и бизнесвумен, открыла собственное модельное агентство.

Соланж Маньяно скончалась в больнице 29 ноября 2009 года после липосакции. Неудачную операцию провели на ягодицах.

"Женщина, у которой было все, мертва, потому что она хотела иметь более упругие ягодицы", – сокрушался модельер Роберто Пьяцца, близкий друг Маньяно.

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