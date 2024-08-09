'И корона не помогла': Ксению Мишину оштрафовали за превышение скорости

Украинскую актрису Ксению Мишину оштрафовали, вероятно, за нарушение ПДД. Звезда поделилась кадрами в соцсетях, как полицейский выписывает ей штраф, в то время знаменитость сидит за рулем машины.

Видео дня

На своей Instagram-странице Мишина написала: "Оштрафовали за превышение красоты". Все потому, что Ксения сидит в автомобиле, а на ее голове сияет блестящая корона. На видео можно увидеть, что актриса держит своего хвостатого любимца.

В stories звезда показала, что поцарапала свою машину из-за ограничителей парковки. "Задела я так дверь, блин. И заднюю, и переднюю, и вот это. Как он называется? Плинтус. Наставили своих декораций. Это нормально?" – говорит Мишина в ролике. Комментаторы отреагировали инцидент, в частности оценив красоту актрисы:

"Даже кривит лицо красиво".

"Невероятно красива в любой ситуации".

"И корона не помогла".

"Видимо, полиция корону не увидела! Надо было с открытой крышей ехать".

"Ну надо же! Какая неприятность!"

"Как в сериале".

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