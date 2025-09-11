Группа 'ДахаБраха' презентовала кинематографическую исповедь в клипе '9 неділечок'

"ДахаБраха" представляет песню из будущего альбома, который слушатели услышат уже в этом году. "9 неділечок" – исповедь времени, которое измеряется не часами, а бременем разлуки и испытаний. В новом клипе разворачивается кинематографическая история любви, потерь и общественных установок, которые веками определяли женскую судьбу. Но в конце концов наступает время расплаты.

Лирическая героиня вспоминает моменты любви и горечь разрыва, а ее история становится метафорой коллективной травмы унижения, которая накапливалась на протяжении всей жизни, полной осуждений и предписаний. Строка песни "Іди заміж або й утопись" олицетворяет давление окружения, заставляющее выбирать между замужеством и самоуничтожением, воплощает голос села, общины, семьи, общества и системы, которые годами диктовали женщине единственно возможный сценарий: быть удобной, правильной, покорной. А если она не вписывалась в эти рамки – не была такой, как надо – ее отталкивали, клеймили и высмеивали.

Режиссером клипа стала Даша Ши. В центре видеоработы предстает Екатерина Фирсова, актриса Freedom Ballet. В белом платье, босиком, она идет с саблей в руках: иногда танцует, иногда останавливается или замирает. Проходит сквозь коридоры, чтобы выйти на свою "последнюю свадьбу".

"Это кино, в котором вся праздничная эстетика – фальшивая оболочка, не способная сдержать прорыв последствий. И наша героиня наконец говорит – не словами, а поступками. Ее движения – это суд танцем. Ее взгляд – это последний нерв. Ее паузы – это погружение в воспоминания, которые лучше не вспоминать. Ее платье – боевая униформа, а жених – последний фрагмент измены, что остается с ней на танец", – комментирует Даша Ши, режиссер клипа.

Зал праздничной эстетики становится местом ритуальной расправы, где только музыка "ДахаБрахи" прорывает тишину, воцарившуюся среди торжественных столов и мертвых гостей. Их игра вне этой кровавой истории, но именно она объединяет все воедино.

В финальной сцене объятия лирической героини с женихом превращаются в танец. Танец прощания и молчаливой расплаты, которая давно созрела. Танец с тенью и травмой, которая останется с ней навсегда.

"Даша предложила нам свое видение и идею видео. Идея и ее видение этой композиции нам очень понравились. Мы получили кучу удовольствия во время работы с Дашей и ее замечательной командой. Все супер профессионально, четко и увлекательно. Думаю, этот небольшой фильм является новым этапом в нашей творческой жизни", – говорит вокалист и мультиинструменталист группы Марко Галаневич.

"9 неділечок" – работа, которая сливает в себе фольклорную глубину и современную эмоциональную экспрессию. Клип уже доступен для просмотра на YouTube.

