Грациозная Кейт Миддлтон ошарашила сеть своим умением на военной базе. Видео

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поразила сеть своей грациозностью во время первого визита на авиабазу RAF Coningsby в английском графстве Линкольншир. Как почетный королевский авиакомодор, она прибыла, чтобы ознакомиться с работой базы и пообщаться с персоналом, однако в центре внимания неожиданно оказался ее изящный выход из истребителя.

43-летняя будущая королева в изящном сером костюме и туфлях на высоких каблуках совершила, казалось бы, невозможное – безошибочно спустилась задом наперед по крутой переносной лестнице самолета. Видео этого момента быстро разлетелось по сети.

На кадрах видно, как принцесса Уэльская внимательно следит за каждым своим шагом, демонстрируя невероятную грацию.

Реакция англичан и других поклонников британской короны не заставила себя ждать:

"В восторге от этого видео, где принцесса Уэльская спускается по лестнице на каблуках".

"Элегантность Кейт Миддлтон в любой ситуации и элегантность пилота, который следит за своим шагом на всякий случай".

"Я всегда просила, чтобы если бы я перевоплотилась, то в панду, но если это невозможно, я хочу, чтобы это произошло у кого-то с такой элегантностью и стилем, как у Кейт Миддлтон".

"Она владела этой лестницей, как взлетной полосой. Чистая элегантность с силой в каждом шаге".

"Я постоянно ношу высокие каблуки, и нет, я бы не сделала этого так безупречно и грациозно".

"Как настоящая начальница... Она всегда выглядит абсолютно искренней".

"Как человек с головокружением, я аплодирую этой прогулке! Обычно мне приходится делать шаг в сторону, и люди смотрят на меня так, будто у меня три головы – или спрашивают, нужна ли мне помощь".

Сама принцесса поделилась впечатлениями от визита в посте в Instagram. Она назвала его "познавательным" и подчеркнула, что была поражена уровнем преданности и профессионализма личного состава, а также теплыми разговорами с их семьями.

"От ознакомления с работой станции до встречи с персоналом и их семьями – было прекрасно узнать больше о важной роли, которую они играют в поддержке Королевских воздушных сил и обеспечении безопасности нашей страны", – написала Кейт, добавив серию фотографий с мероприятия.

Стоит отметить, что почетное звание командора авиабазы Coningsby Кейт получила в августе 2023 года из рук своего тестя, короля Чарльза III. Это звание стало еще одним в перечне ее символических военных титулов: принцесса также является комодором-главнокомандующим, командиром воздушных сил флота и первым драгунским гвардейским орденом Королевы.

