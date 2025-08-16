Где сейчас и чем зарабатывает на жизнь скандальный комик Антон Лирник, который попросил помощи у Путина и стал 'иноагентом' в России

Скандальный артист Антон Лирник долгое время активно развивал свою карьеру сразу в двух странах – Украине и России. Однако после начала полномасштабной войны он не остался ни в одном из государств и перебрался с семьей в Турцию. Он успел нарваться на гнев украинцев из-за возмутительного обращения к главе Кремля Владимиру Путину, а позже оказаться в перечне "иноагентов" в РФ. Попав в немилость в обеих странах, где когда-то пользовался популярностью, сейчас Лирник перебрался в Испанию.

Пребывание комика в этой стране выдала геолокация его профиля в социальной сети Instagram. За рубежом шоумен зарабатывает на жизнь, работая ведущим на свадьбах, кроме того, он подался в стендап.

В последнее время Антон Лирник несколько экспериментирует с форматами выступлений, ведь выходит на сцену не один. В Испании комик встретил российского актера Семена Трискунова, который также пополнил список "иноагентов" в стране-агрессоре, и вместе с ним устраивает стендап-концерты.

Так, например, недавно они выступили в столице Латвии – Риге с экспериментальным юмористическим шоу. Вместе с Лирником и Трескуновым на сцену вышли трое других юмористов Дима Нарышкин, Максим Коновал и Коля Козловский.

Напомним, что скандальный артист родился в городе Кропивницкий Кировоградской области. Со временем он переехал в Киев, где сначала работал на радио и телевидении, а также писал сценарии для кино. Далее Лирник стал участником команды КВН "Аляска", где познакомился с Андреем Молочным, с которым в будущем создал проект "Дуэт имени Чехова". Со временем артисты засветились в Москве и стали резидентами Comedy Club. Однако с годами их дуэт распался.

В 2015-м Антон Лирник стал звездным жюри "Лиги смеха", но связи с Россией не разорвал. Он был продюсером на телеканале СТС, а позже участвовал в развлекательных проектах в РФ. Кстати, 24 февраля 2022 года шоумен находился в Москве. Он долго не задерживался в стране-агрессоре и выехал в Турцию.

В марте 2022-го Лирник попал в громкий скандал. Артист записал обращение к российскому диктатору Владимиру Путину где попросил помощи.

"Владимир Владимирович, я к вам никогда не обращался, но обращаюсь к вам, потому что только вы можете помочь. Во многих украинских городах гуманитарная катастрофа. Я говорю конкретно о маленьком городе Волноваха, это город на востоке Украины. Там люди находятся в смертельной опасности. Женщины, дети, мирные жители. Украинская сторона готова сделать зеленый коридор, предоставить автобусы. Есть люди, которые готовы гарантировать прекращение огня, но нужно согласие "ДНР". Я прошу вас помочь в этом, мы можем спасти этих людей", – выдал шоумен.

Пользователи сети резко отреагировали на такое заявление Лирника, и, не сдерживая эмоций, поделились своим мнением о комике в комментариях: "Позор тебе, идиот!", "Предатель", "Лучше бы ты ничего не говорил".

А вот в начале этого года комика внесли в реестр "иноагентов" в России. Причиной такого решения стало его критические высказывания о войне в Украине, участие в распространении контента "иностранных агентов", а также обвинения в "дискредитации" армии РФ.

