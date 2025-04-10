Финалист Нацотбора на Евровидение 2025 изменился до неузнаваемости после мобилизации

Солиста постпанк группы "ДК Энергетик" Якова Марного, участвовавшего в нынешнем Нацотборе на Евровидение, мобилизовали в Вооруженные Силы Украины в конце марта. После этого в сети появилось первое фото артиста в новом виде: в военной форме, без бороды и длинных волос, ставших его знаковыми атрибутами на сцене.

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На опубликованном в X снимке Якова сложно узнать – новый образ совершенно отличается от его привычного стиля. Представители Армия TV, взявшие у музыканта интервью, подчеркнули, что с новой прической его стало трудно узнать.

Они также пообещали представить больше подробностей о службе Якова в сюжете, который выйдет в ближайшее время.

Для Якова Марного мобилизация стала неожиданностью. Как рассказывала его жена Анна, его забрали прямо на улице после того, как супруги с дочерью вышли из трамвая. Она отметила, что солист группы "ДК Энергетик" прошел медосмотр, а дальше его ждет военное обучение, которая завершится в июне.

После мобилизации музыкант вынужден был отменить запланированный концерт группы "ДК Энергетик", который должен был состояться 30 марта во Львове. Для фанатов группы это стало большой неожиданностью, ведь артисты давно готовились к этому выступлению. Однако в связи с мобилизацией Яков Марный был вынужден отложить все планы и посвятить время службе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что команду музыкантов Оли Цыбульской мобилизовали прямо перед концертом в Вараше.

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