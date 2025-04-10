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Финалист Нацотбора на Евровидение 2025 изменился до неузнаваемости после мобилизации

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Финалист Нацотбора на Евровидение 2025 изменился до неузнаваемости после мобилизации

Солиста постпанк группы "ДК Энергетик" Якова Марного, участвовавшего в нынешнем Нацотборе на Евровидение, мобилизовали в Вооруженные Силы Украины в конце марта. После этого в сети появилось первое фото артиста в новом виде: в военной форме, без бороды и длинных волос, ставших его знаковыми атрибутами на сцене.

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На опубликованном в X снимке Якова сложно узнать – новый образ совершенно отличается от его привычного стиля. Представители Армия TV, взявшие у музыканта интервью, подчеркнули, что с новой прической его стало трудно узнать.

Финалист Нацотбора на Евровидение 2025 изменился до неузнаваемости после мобилизации

Они также пообещали представить больше подробностей о службе Якова в сюжете, который выйдет в ближайшее время.

Для Якова Марного мобилизация стала неожиданностью. Как рассказывала его жена Анна, его забрали прямо на улице после того, как супруги с дочерью вышли из трамвая. Она отметила, что солист группы "ДК Энергетик" прошел медосмотр, а дальше его ждет военное обучение, которая завершится в июне.

Финалист Нацотбора на Евровидение 2025 изменился до неузнаваемости после мобилизации

После мобилизации музыкант вынужден был отменить запланированный концерт группы "ДК Энергетик", который должен был состояться 30 марта во Львове. Для фанатов группы это стало большой неожиданностью, ведь артисты давно готовились к этому выступлению. Однако в связи с мобилизацией Яков Марный был вынужден отложить все планы и посвятить время службе.

Финалист Нацотбора на Евровидение 2025 изменился до неузнаваемости после мобилизации

Ранее OBOZ.UA рассказал, что команду музыкантов Оли Цыбульской мобилизовали прямо перед концертом в Вараше.

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