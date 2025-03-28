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Финалиста Нацотбора на Евровидение 2025 мобилизовали перед концертом

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
3,4 т.
Финалиста Нацотбора на Евровидение 2025 мобилизовали перед концертом

Солиста украинской музыкальной постпанк-группы "ДК Энергетик", которая попала в финал Нацотбора на Евровидение 2025, Якова Марного мобилизовали в ряды ВСУ. Это произошло незадолго до концерта исполнителей во Львове, который должен был состояться 30 марта, поэтому артисты были вынуждены перенести выступление.

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Соответствующая информация появилась на странице музыкального коллектива в Instagram. Марный отметил, что, несмотря на все обстоятельства, билеты на их шоу остаются действительными.

Финалиста Нацотбора на Евровидение 2025 мобилизовали перед концертом

"Уважаемое панство, меня мобилизовали. Соответственно львовский концерт переносится на 20 июня, там чуваки должны все сообщить, что и как. Все билеты действительны! Время от времени буду выходить на связь. Счастья", – написал исполнитель.

Больше подробностей об этой ситуации рассказала жена Якова Марного – Анна в своем Instagram. По словам женщины, ее мужа мобилизовали прямо на улице после того, как супруги с дочерью вышли из трамвая. Она отметила, что солист группы "ДК Энергетик" прошел медосмотр, а дальше его ждет военная подготовка, которая завершится в июне.

Финалиста Нацотбора на Евровидение 2025 мобилизовали перед концертом

Позже Анна призналась: они с мужем понимали, что рано или поздно его мобилизуют. По словам женщины, она верит в то, что с Яковом Марным все будет хорошо.

Финалиста Нацотбора на Евровидение 2025 мобилизовали перед концертом

Ранее OBOZ.UA рассказал, что команду музыкантов Оли Цыбульской мобилизовали прямо перед концертом в Вараше.

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