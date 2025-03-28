Финалиста Нацотбора на Евровидение 2025 мобилизовали перед концертом

Солиста украинской музыкальной постпанк-группы "ДК Энергетик", которая попала в финал Нацотбора на Евровидение 2025, Якова Марного мобилизовали в ряды ВСУ. Это произошло незадолго до концерта исполнителей во Львове, который должен был состояться 30 марта, поэтому артисты были вынуждены перенести выступление.

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Соответствующая информация появилась на странице музыкального коллектива в Instagram. Марный отметил, что, несмотря на все обстоятельства, билеты на их шоу остаются действительными.

"Уважаемое панство, меня мобилизовали. Соответственно львовский концерт переносится на 20 июня, там чуваки должны все сообщить, что и как. Все билеты действительны! Время от времени буду выходить на связь. Счастья", – написал исполнитель.

Больше подробностей об этой ситуации рассказала жена Якова Марного – Анна в своем Instagram. По словам женщины, ее мужа мобилизовали прямо на улице после того, как супруги с дочерью вышли из трамвая. Она отметила, что солист группы "ДК Энергетик" прошел медосмотр, а дальше его ждет военная подготовка, которая завершится в июне.

Позже Анна призналась: они с мужем понимали, что рано или поздно его мобилизуют. По словам женщины, она верит в то, что с Яковом Марным все будет хорошо.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что команду музыкантов Оли Цыбульской мобилизовали прямо перед концертом в Вараше.

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