Евровидение 2025: какая страна опустилась на самое 'дно' букмекерского рейтинга и может не пройти в финал

Масштабное музыкальное шоу Евровидение 2025 уже через неделю, поэтому букмекеры активно обновляют свои рейтинги. Одним из главных разочарований соревнования стала Хорватия – ее шансы на выход в финал оценивают как крайне низкие. По прогнозам букмекеров, страна сейчас находится на последнем месте в первом полуфинале и фактически имеет минимальные шансы не только на победу, но даже на продолжение участия в конкурсе.

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В этом году Хорватию представляет 21-летний певец Марко Бошняк с песней Poison Cake, которая сочетает экспериментальную электронику, дезориентирующие ритмы и психоделическую визуальную стилистику. Такая комбинация вызывает противоречивые впечатления у зрителей. Результаты голосования букмекеров можно посмотреть на сайте Eurovision World.

Бошняк не смог заручиться поддержкой букмекеров: по последним данным, вероятность победы Хорватии в Евровидении составляет менее 1%, а шансы на выход в финал – всего 17%. Это самый низкий показатель среди всех стран-участниц первого полуфинала.

Кто такой Марко Бошняк

Несмотря на скепсис аналитиков, сам артист довольно известен в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Впервые он заявил о себе в 2015 году, когда победил в сербском талант-шоу Pinkove Zvezdice, еще будучи ребенком.

Он вырос в небольшом городке Прозор (Босния и Герцеговина), где подвергался буллингу из-за своей манеры поведения и увлечения музыкой. Именно поэтому семья переехала в Загреб (Хорватия). В столице Марко пытался совмещать работу и творчество, работая, в частности, в ресторане быстрого питания KFC. Этот факт привлек внимание прессы в 2023 году, когда пользователи соцсетей начали активно делиться фотографиями певцов, которые вынуждены подрабатывать, чтобы выжить.

В марте 2025 года Бошняк выиграл национальный отбор Dora с большим отрывом, что дало ему право представлять Хорватию на Евровидении в Базеле.

Отметим, что результаты букмекерских ставок являются неокончательными и могут меняться по несколько раз в день. До проведения Евровидения 2025 должна пройти еще неделя, поэтому место Хорватии в топе может кардинально измениться.

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