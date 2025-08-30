'Это какая-то магия'. Вадим Яценко очаровал сеть видео с маленьким сыном и женой: они спели украинский шлягер 60-х

Главный хормейстер Львовской национальной оперы и новый любимец отечественной аудитории Вадим Яценко поделился уникальным видео со своей певческой семьей. Звезда хора "Гомін" снял момент, когда вместе с женой Анастасией и сыном Максимом исполнил легендарный хит 60-х "Троянди на пероні".

Такой себе импровизированный концерт они устроили во время поездки в автомобиле. Трогательным роликом дирижер поделился на личной странице в TikTok.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что сначала украинский шлягер в дуэте спели Вадим и Анастасия Яценко. Уже через несколько секунд к супругам присоединился и маленький Максим. Мальчик продемонстрировал прекрасные вокальные данные, которые унаследовал от родителей.

Видео с семьей Яценко вызвало настоящий ажиотаж в сети. Меньше чем через сутки после публикации ролик собрал более 390 тысяч просмотров, а в комментариях юзеры забросали их комплиментами. Больше всего внимания людей привлек сын хормейстера, которого уже назвали "новым крашем" публики:

"Малый с детства слушает только классную музыку. Идеальный музыкальный вкус, как следствие".

"У талантливых родителей талантливый ребенок".

"Какие красивые голоса, особенно у маленького".

"Это какая-то магия. Только что на предыдущей странице слушала "Гомін", перелистываю – и такая встреча. Растет достойная замена".

"Какой же сыночек хорошенький! А поет же как!"

"И магнитофона в машине не нужно. Очень хорошо поете".

"Я так понимаю, что новым крашем публики становится сыночек. Папа передает эстафету".

Что известно о семье Вадима Яценко

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA звезда хора "Гомін" рассказал, что его жена родом из Мариуполя. Вадим Яценко и Анастасия Рябошапка учились вместе еще с восьмого класса, а позже вдвоем поступили в консерваторию.

"По сути, я уже больше жизни прожил с Настей, чем без нее. Нашему малышу – шесть лет. И это лучшее, что я сделал пока в своей жизни. Максим уже понемногу интересуется музыкой, играет на фортепиано – увидим, возможно, тоже пойдет в десятилетку, но львовскую (Вадим Яценко и его жена закончили столичную музыкальную школу им. – Ред.)", – поделился артист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о родителях восходящей звезды хора "Гомін", которые отдали его в интернат в 9 лет.

