'Если я открою рот...' Алена Шоптенко призналась, о чем говорит со своим 105-летним дедушкой и другими родственниками, которые живут в России

Украинская танцовщица, хореограф и победительница "Танцев со звездами" Алена Шоптенко откровенно поделилась личной историей, которая, по ее словам, знакома многим украинцам. Артистка рассказала, что часть ее семьи, в том числе и родители по происхождению, связана с Россией. Там до сих пор живут ее родственники, среди которых – 105-летний дедушка.

Видео дня

В интервью Славе Демину она объяснила, что контакты с ними почти сошли на нет из-за кардинально разных взглядов на войну в Украине. Шоптенко призналась, что разговоры с родными из России часто заканчиваются конфликтами, поэтому она предпочитает избегать острых тем.

"Общения с ними почти нет. Это болезненная тема для меня. Я думаю, что меня понимают люди, у которых также есть родственники в той стране. Это какое-то непонимание друг друга абсолютное. И это все очень злит. Это просто тупо злит. Например, с днем рождения меня поздравляют. Я просто молчу, потому что если я открою свой рот, то мы закончим реальным срачем. Причем меня никто не поймет, к сожалению", – призналась танцовщица.

Особое место в ее жизни занимает дедушка – мамин отец, которому уже исполнилось 105 лет. Елена рассказала, что он ветеран Второй мировой войны и в прошлом был разведчиком.

"Он мне когда-то рассказывал, как они "разговаривали на немецком языке". Я не знаю, зачем он мне это рассказывал, но... Он уже не так мыслит абсолютно. Я с ним разговариваю, потому что он уже скоро уйдет. А это сто с лишним лет. Мы вообще не привыкли на эти темы говорить (о войне. – Ред.). Мы не привыкли общаться на тему Украины и России. Потому что это очень старый человек, я его очень уважаю", – объяснила она.

По словам Шоптенко, дедушка уже не следит за современной политической ситуацией и живет воспоминаниями, а из-за своего возраста потерял способность воспринимать войну в полном объеме. Артистка подчеркнула, что для нее важно сохранить теплую связь с ним, даже если это означает полное игнорирование болезненных тем.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Шоптенко впервые рассказала, что развелась с мужем-предпринимателем, и назвала причину. Официально расторгла брак уже во время большой войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!