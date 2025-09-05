'Если мне в глаза скажут...' Маша Ефросинина призналась, за что может ударить собеседника

Украинская ведущая Маша Ефросинина раскрыла, какие темы во время коммуникации с людьми могут вывести ее из равновесия. По словам знаменитости, она может ударить собеседника, если тот позволит себе негативно высказываться о ее семье.

Особенно инфлюенсерку возмущает, когда кто-то распространяет ложную информацию о ее родных. Об этом ведущая рассказала в проекте "55 за 5".

"За оскорбление моих детей. Если мне в глаза скажут что-то плохое или ложное из того, что несется в соцсетях о деятельности моего мужа. Пожалуй, я смогу дать по морде за это", – поделилась знаменитость.

Что известно о семье Маши Ефросининой

Ведущая познакомилась со своим мужем Тимуром Хромаевым в начале 2000-х годов в Ялте. Между ними разгорелись романтические чувства, поэтому в 2003-м они отгуляли свадьбу. В этом же году супруги впервые стали родителями. У них родилась дочь Нана. В 2014-м Маша Ефросинина родила второго ребенка – сына Александра.

После начала полномасштабной войны Тимур Хромаев вступил в ряды ВСУ. Как рассказывала ведущая, ее возлюбленный закреплен за киевским подразделением и является заместителем командира роты по вооружению. Из-за того, что муж Ефросининой проходит службу, им удается встречаться довольно не часто.

"Я редко вижу Тимура, к большому сожалению. Мне мало! Каждый раз ему хватает сил поговорить со мной, когда он видит, что я плыву. Он держит меня. Мы проходим через это третий год именно потому, что этому предшествовало 13 лет совместной жизни. Сейчас нас держит исключительно наш опыт супружеской жизни и наша близость", – делилась ведущая.

